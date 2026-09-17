Cocina asiática en Buenos Aires: 5 restaurantes para descubrir nuevos sabores

La escena gastronómica de Buenos Aires experimenta una verdadera expansión de sabores orientales, impulsada por propuestas que abarcan desde el street food más vibrante hasta sofisticadas fusiones de autor. En la actualidad, los comensales pueden explorar la riqueza culinaria de Japón, Vietnam y el sudeste asiático sin salir de la región metropolitana, disfrutando de alternativas que combinan tradición, estacionalidad, opciones libres de gluten y una variada oferta de coctelería o café de especialidad.

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Restaurantes destacados para descubrir nuevos sabores asiáticos

Zulu Haus: ubicado en una casona centenaria de La Lucila, propone una mirada sobre la cocina japonesa enfocada en la estacionalidad, el equilibrio y el cuidado artesanal. En su carta destacan el sándwich de huevos cremosos con lactonesa picante, el sando de trucha, el banh mi y bentos diarios. Su espacio se inspira en el komorebi y ofrece café de especialidad, tés, sodas especiadas y cerveza.

Koko Bao Bar: inspirado en el street food del sudeste asiático, coloca al bao al vapor como eje de una carta adaptada al paladar porteño. Ofrece rellenos de bondiola, pollo crispy, tofu y portobellos salteados con salsa char siu. Incluye dumplings artesanales, cócteles como el Samurai y, en Palermo, un Bao café/bar con pastelería oriental como cheesecake japonés y Kokolate.

El sushi: un gran protagonista de la cocina asiática. (Crédito de foto: SushiClub)

Saigón Noodle Bar: con sedes en Retiro, Palermo y San Telmo, acerca la comida callejera vietnamita con platos icónicos como Spring Rolls de langostinos, Nems fritos y su emblemático Pho de res o pollo, cuyo caldo se cocina durante cinco horas. Su ambiente exhibe lámparas de bambú y vajilla típica, sumando además cafés vietnamitas fríos preparados con el filtro de acero phin .

Neko: en Belgrano, Villa Devoto y Villa Crespo, propone una visión moderna de la cocina nikkei que cruza influencias japonesas, peruanas y asiáticas, con el diferencial de ser libre de gluten. Sobresalen sus gyozas de lomo saltado, el roll Wagyu flambeado y los noritacos de vieiras. Además, organiza eventos con handrolls ilimitados y fiestas de nigiris con vinos.