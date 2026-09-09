Perteneció a una de las familias más ricas del siglo XX, fue una escuela y hoy se puede conocer gratis: el llamativo palacio de CABA

Entre las joyas arquitectónicas de la ciudad de Buenos Aires, en Villa Devoto hay una mansión cargada de historia: el Palacio Ceci. Se trata de una antigua vivienda ecléctica del siglo XX que fue la casa de la familia Ceci y en la que hoy se pueden realizar visitas guiadas gratuitas.

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Así son las visitas guiadas por el Palacio Ceci

El recorrido invita a conocer el palacio construido entre 1913 y 1918 como residencia familiar del empresario Nicolás Ceci. Su arquitectura, marcada por las influencias francesas e italianas, todavía tiene detalles increíbles: mármoles de Carrara, vitrales, frescos, maderas nobles y una imponente escalera central.

La visita guiada permite no solo disfrutar del interior de una de las viviendas más icónicas de Villa Devoto, sino conocer su historia. Después de ser una vivienda, el sitio funcionó como la Escuela Bartolomé Ayrolo.

Ahora se mantiene como un espacio cultural enfocado en la conservación, los oficios patrimoniales y la puesta en valor de su historia. El sitio no se puede recorrer libremente, sino que las visitas guiadas son la puerta de entrada para conocer cada uno de sus rincones. Además de ver el interior, al finalizar se puede disfrutar brevemente el jardín del inmenso patrimonio porteño.

La visita guiada dura alrededor de una hora y 10 minutos y comienza puntual. "El recorrido no es libre en ninguna etapa por cuestiones de conservación patrimonial y de seguridad personal", explican desde el sitio.

Cómo comprar las entradas económicas: cuándo se puede hacer el recorrido gratis

El Palacio Ceci (ubicado en Av. Lincoln 4300, Villa Devoto) solo se puede recorrer dentro de una visita guiada que todos los miércoles es gratuita. Para los viernes, sábados y domingos, las entradas tienen un precio muy económico para el público:

Entrada general: $10.000

Entrada para porteños: $2000

Excombatientes de Malvinas: gratis

Menores de 12 años: ingresan gratis.

Personas con discapacidad + acompañante: gratis.

Las entradas se pueden comprar en el sitio oficial de la ciudad de Buenos Aires.