Dolor en el teatro: falleció Regina Torné, la actriz de “El Chavo del 8″ a los 83 años

Dolor en el teatro: muere Regina Torné, la actriz de “El Chavo del 8″ a los 83 años

La actriz mexicana Regina Torné, quien interpretó a Gloria una de las parejas de Don Ramón en El Chavo del 8, falleció el pasado miércoles 11 de noviembre de 2026 a sus 83 años.

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La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores de México (ANDA). Según trascendidos, la actriz fue hallada sin vida en su casa de Ciudad de México, aunque hasta el momento no fue oficializada la causa de su muerte.

¿Quién fue Regina Torné?

Rosa Virgen del Pilar Martina Incháustegui Anaya, llamada artísticamente Regina Torné, nació en Villahermosa, en el estado de Tabasco, y comenzó su camino artístico en 1962 como cantante de jazz. Con el tiempo se volcó a la actuación y desarrolló una carrera de más de cinco décadas en las que pasó por el cine, el teatro y la televisión de México.

En los últimos años había permanecido alejada de los medios. Tras retirarse de los escenarios en 2014, se instaló en Puebla, donde se dedicó a la formación artística y abrió una academia de teatro.

El papel más importante de su carrera llegó en 1992, cuando interpretó a Mamá Elena en Como agua para chocolate, la película dirigida por Alfonso Arau y basada en la novela de Laura Esquivel.

Uno de sus papeles más importantes fue el de Mamá Elena en la película Como agua para chocolate

Con esa actuación obtuvo el Premio Ariel a Mejor Actriz, uno de los reconocimientos más destacados del cine mexicano. La película se convirtió en un clásico mexicano que acercó su trabajo a nuevas generaciones de espectadores y consolidó su imagen como una actriz de gran presencia en pantalla.

Además de su recorrido en cine y en la comedia, Torné participó en numerosas telenovelas, entre ellas Retrato de familia, La loba, Cielo rojo, Clarisa y Siempre tuya Acapulco. Su carrera fue reconocida por la versatilidad de sus interpretaciones y por su presencia sostenida en la industria audiovisual mexicana.

Su papel en “El Chavo del 8”: quién era Gloria

Si bien tuvo una carrera de cinco décadas llena de éxito, una de las grandes causas de su popularidad en toda Latinoamérica fue su paso por El Chavo del 8, la serie creada por Roberto Gómez Bolaños, donde interpretó a Gloria, la tía de Paty, en episodios emitidos en 1978.

Su personaje despertaba el interés romántico de Don Ramón, interpretado por Ramón Valdés, y su llegada a la vecindad generaba situaciones cómicas por los intentos del vecino de conquistarla y las reacciones del resto de los personajes. Aunque Gloria fue interpretada por distintas actrices a lo largo de la serie, la versión de Torné es de las más recordadas por los fanáticos del programa.