Florinda Meza confirmó su historia con Edgar Vivar: "Compartimos"

Florinda Meza confirmó su historia con Edgar Vivar.

Los fanáticos de El Chavo del 8 y del universo de Chespirito vivieron un momento de pura emoción en las redes sociales gracias a un inesperado y tierno intercambio entre dos de las últimas leyendas vivas de la serie. Florinda Meza decidió confirmar públicamente la historia que la une a Edgar Vivar, dejando en claro que, más allá de los personajes, existe una conexión humana inquebrantable.

Aprovechando el cumpleaños del actor que dio vida al "Señor Barriga" y a "Ñoño", la viuda de Roberto Gómez Bolaños utilizó su cuenta de X para enviarle un mensaje que rápidamente se volvió viral. Lejos de un saludo formal, las palabras de Florinda ratificaron el lugar especial que Vivar ocupa en su vida.

Con el humor característico que marcó sus carreras, Meza comenzó el mensaje citando la icónica frase de la "Chimoltrufia", uno de sus personajes más queridos, para luego dar paso a la emoción pura. "Pa' qué te digo que no, si sí estoy requete contenta de la felicitación felicitada que te hago por tu cumpleaños, mi Boti", escribió la actriz. Sin embargo, la frase que más resonó y que confirmó la historia común entre ambos fue el cierre de la dedicatoria: "Abrazo todo tu ser y lo que compartimos juntos".

Un vínculo que sobrevivió al tiempo

La declaración de Florinda Meza cobra un valor inmenso en el contexto de las históricas internas que tuvo el elenco. Mientras que la relación de la actriz con otros integrantes como Carlos Villagrán (Quico) o María Antonieta de las Nieves (La Chilindrina) siempre estuvo teñida de conflictos y distancias, con Edgar Vivar la historia es diferente: construyeron una amistad que resistió el paso de las décadas, las muertes de sus compañeros y el final del programa número uno de la televisión humorística.