Diego Peretti reveló que fue engañado por un gestor inmobiliario y perdió mucho dinero.

Diego Peretti contó el serio conflicto que atraviesa a raíz de un fallido negocio inmobiliario que llevó adelante el año pasado. En plena pandemia, el actor decidió recurrir a sus ahorros para solventar sus gastos durante el 2020, ya que debido al coronavirus no podía trabajar como actor.

A pesar de que pudo subsistir gracias a la plata que tenía guardada, Peretti reconoció que tuvo un error que le costó muy caro: "Le di la plata a un gestor inmobiliario, después se borró y me dejó con la deuda".

En diálogo del programa Vivo el domingo que se transmite por A24, el actor de Los Simuladores contó que lo que le pasó no lo define como una "estafa" , sino que judicialmente se dice ‘no cumplimiento del contrato". Devastado con la situación, admitió: "Me están por cagar. Estoy en esa, hace un año que estoy en esta”.

Esta complicación hizo que la vida de Peretti se viera afectada durante el año pasado, pero igualmente reconoció que "la pandemia tiene un lado positivo". "Yo lo escuché de mucha gente, que es hacerte estar con vos mismo de manera más franca, te conoces un poco más.

"Yo lo pasé bien porque practico eso y te obliga a estar en un estado en el que me siento bien", afirmó el actor y marcó que él tuvo la suerte de tener ahorros, por lo que pudo subsistir. "A la gente que no tiene ahorros se le hace mucho más difícil”, sostuvo Peretti.

La mirada de Peretti sobre la política

En otro punto de la entreviste, Diego Peretti dijo que “los mejores presidentes desde la democracia hasta acá fueron Raúl Alfonsín en los primeros dos años y Néstor Kirchner lo que le tocó gobernar". En cuanto a cuál le parecía el que había sido el peor, sostuvo que fue Fernando de la Rúa.

Por último, al ser consultado por la actualidad política y la gestión del gobierno de Alberto Fernández, Peretti expresó: “No tenemos una generación de buenos políticos, no veo personas brillantes, no veo creatividad, no veo inteligencia a nivel de excelencia". De todas formas, reconoció que "en ese mapa, el mejor cuadro político que podríamos tener como presidente es Alberto Fernández”.