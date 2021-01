Se cumplieron tres meses del fallecimiento de Diego Armando Maradona y todavía hay grandes dudas en relación a lo ocurrido durante la mañana del 25 de noviembre. La justicia se encuentra analizando las pruebas para conocer si fue homicidio culposo y quienes estuvieron en la casa, como testigos, intentan reconstruir sus últimas horas. Una de ellas es la cocinera, Romina Milagros Rodríguez, más conocida como "Monona", quien lo acompaño en su último día.

La mujer dialogó por primera vez en una entrevista con Rodrigo Lussich. El periodista de Intrusos realizó un adelanto en el programa de Jorge Rial aunque el material completo se verá el próximo domingo, desde las 20 hs, en El Show de los Escandalones por América TV. Según lo que informó, la entrevista duró una hora pero se vieron algunos minutos como adelanto.

"Monona" habló de la última charla con El Diez y expresó: “Lo último que hablé con él fue a la noche del 24 de noviembre. Fui y me dijo que no quería comer. Entonces, le dije que al menos le hacía unos sanguchitos y un té". Y agregó: "Dicen que no comió, pero es mentira, comió un sándwich porque yo los contaba para ver si comía o no. Había cinco, así que uno se lo comió Diego... Es mentira que no comió”.

A su vez, recordando aquella noche, dijo que el ídolo quería dormir y repetía eso constantemente. "¿Cómo fue el otro día a la mañana?", preguntó Lussich. Y la cocinera, expresó: "Ese día... No... Fue mucha locura". A pesar de las diferentes versiones sobre que una enfermera lo escuchó a Diego moverse por la habitación, dijo que desconocía si era verdad. "Yo, cuando lo vi a él, ya estaba...", dejando en claro que había fallecido cuando tuvo la oportunidad de volver a observarlo.

Por último, en relación a las tareas de reanimación en la casa de San Andrés, recordó conmovida: "Me acuerdo del conteo, que no quiero ni acordarme... Decían '1, 2, 3, vamos'. Contaba la enfermera cuando hacían el RCP... Para mí, no había manera". Y sentenció: "Me acuerdo de ese día, todo me acuerdo". Para saber más de su perspectiva, habrá que esperar al próximo domingo por la noche.

Mirá el adelanto: