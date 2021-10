El furioso mensaje de Daniel Osvaldo por la serie de Maradona: "La van a pagar"

Daniel Osvaldo recibió el flyer promocional de Maradona: Sueño bendito y usó sus redes sociales para demostrar todo su enojo con la producción de Amazon Prime Video.

Daniel Osvaldo recibió por WhatsApp una publicidad de Maradona: Sueño bendito y dejó bien en claro que no apoya a la ficción que pronto se estrenará en Amazon Prime Video. La serie llega con mucha polémica alrededor debido a que la familia de Diego Maradona ya se expresó en más de una oportunidad totalmente en contra de lo que se mostrará. La biopic de Diego estará disponible en Amazon Prime Video desde el 29 de octubre, un día antes al cumpleaños 61 del crack.

Desde que se supo que Maradona: Sueño bendito llegaría a Amazon Prime Video, la familia de Diego Maradona se mostró completamente en desacuerdo con el proyecto. Inclusive, Claudia Villafañe instruyó a su abogado Fernando Burlando para que tomara medidas legales por el guion. Hace solo unas semanas, Leonardo Sbaraglia (que interpreta a Guillermo Coppola) y Dalma Maradona se cruzaron por el dilatado estreno de la serie. Pero ahora el que salió a demostrar su descontento fue Daniel Osvaldo, novio de Gianinna Maradona.

El ex futbolista recibió una publicidad de la controversial serie de Prime Video y dejó claro que no le gusta nada. "No sé quién sos, pero si distribuís esta mierda, buena persona no sos", comenzó picante Osvaldo contra quien le envió el flyer promocional de la ficción. Pero eso no fue todo, porque el ex Boca y Banfield agregó, muy enojado: "Van a caer todos, uno por uno. ¡La van a pagar, manga de ratas! ¡RAID!".

La dura respuesta de Daniel Osvaldo ante la promoción de Maradona: Sueño bendito

El enojo de Dalma Maradona con la serie de Amazon Prime Video

Así como Daniel Osvaldo se despachó en sus historias de Instagram contra Maradona: Sueño bendito, Dalma Maradona hizo lo propio hace solo unos días. "Actores que me dijeron que contaban la historia desde el amor. Una historia que no tiene nada que ver con la realidad nunca es desde el amor!", disparó la hija mayor de Diego y Claudia Villafañe respondiéndole a un seguidor que aseguró que al ver el adelanto de la serie le pareció "pedorra". Dalma también reveló que desde su familia no dieron la autorización para ser parte de la ficción, pero que de todos modos lo usaron.

Cuándo llegará y cómo será Maradona: Sueño bendito

El estreno de la esperada biopic de Maradona llegará el próximo 29 de octubre, un día antes de la fecha en que Diego hubiese cumplido 61 años. La misma constará de 10 capítulos que se podrán ver en Amazon Prime Video. El primer episodio también podrá verse en El Nueve, aunque se adelantará al estreno de la plataforma: lo emitirá el 28 de octubre a las 22. Nicolás Goldschmidt, Nazareno Casero y Juan Palomino son los actores que se pusieron en la piel de Diego Maradona a lo largo de su vida mientras que Laura Esquivel y Julieta Cardinali interpretan a Claudia Villafañe.