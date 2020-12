El enorme tatuaje que se hizo Diego Junior en honor a Maradona

Diego Maradona Junior le rindió un sentido homenaje a Diego, su padre, y se lo tatuó con una popular imagen de cuando el Diez estaba en su época gloriosa como jugador del Napoli. El impresionante diseño causó sensación en los fanáticos del club italiano.

En las últimas horas, Diego Maradona Junior compartió en su cuenta de Instagram la foto del tatuaje que hizo en honor a su padre, donde se distingue que la época en la que quedó inmortalizado el eterno Diez fue cuando jugaba en Italia. Allí donde conoció a Cristiana Sinagra en 1986, año en que nació su primer hijo, a quien reconoció recién 30 años después, en 2016.

Diego buscó un reconocido tatuador italiano para que hiciera el trabajo de la mejor manera posible. Quería que quedara perfecto. Y así fue: según compartió Junior en su cuenta de Instagram -red social en la que tiene casi medio millón de seguidores-, el resultado del diseño fue excelente. La cara de su padre, despeinado, en medio de un partido, quedó dibujada para siempre en una de sus piernas.

Luego de la muerte de Diego Maradona, Cristiana Sinagra, la mamá de Junior, también se expresó a través de las redes sociales, en donde decidió recordar al ídolo con una foto que se tomó hace un tiempo en la que están los tres juntos. “Tú para mí nunca te irás, te amaremos por siempre”, escribió junto a la imagen.

Giannina Maradona se disculpó con Diego Jr

Gianinna Maradona se dirigió de forma contundente hacia Diego Jr., el hijo italiano de Diego Maradona que finalmente fue reconocido por el Diez. Y lo hizo para pedirle disculpas públicas, para reconocerlo como hermano y para asegurar que ella fue víctima de "una mentira" de su papá. El periodista Ángel de Brito rememoró aquel momento vivido en su programa, Los Ángeles de la Mañana, tras conocerse el conflicto entre Junior y Luis Ventura tras este último afirmar que, quizá, no es hijo del astro argentino.

"Quería hablar porque saltan de todos lados y quería hacerlo con ustedes ya que ahí yo me senté y dije lo que me había contado mi viejo. Entonces, creo que me hubiese encantado que me lo hubiese dicho a mí antes de que salga en todos lados y todo el mundo sepa las cosas", comenzó diciendo Gianinna Maradona, con Diego Jr. en el piso de El Trece.