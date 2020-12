Todavía es difícil asimilar que murió Diego Maradona. A poco más de un mes del fallecimiento del genio del fútbol mundial, el planeta entero continúa recordándolo. De hecho, el propio Lionel Messi brindó una entrevista en la que se refirió a lo que significó su pérdida y también contó cómo fue la forma en la que se enteró de la triste noticia, que tanto revuelo generó en los portales de todo el globo terráqueo. "No lo podía creer", expresó el crack del Barcelona, quien se mostró conmocionado.

Messi tuvo a Maradona como entrenador en la Selección Argentina en las eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010 y también en dicho Mundial. Tras haber conocido la noticia, Leo le brindó un sentido homenaje en el partido que el Barça goleó 4-0 a Osasuna. En el único gol que marcó, se quitó la camiseta y lució la mítica indumentaria que Pelusa utilizó cuando jugaba para Newell's.

Quizás, fue uno de los homenajes y gestos más lindos que le hicieron a Diego luego de su pérdida física. Consciente de que el fallecimiento del campeón del Mundial de México '86 le pegó fuerte a Messi, el periodista Jordi Évole -medio español La Sexta- le consultó cómo fue que Messi se enteró de la noticia que conmocionó al mundo entero.

Cómo fue que Messi se enteró que murió Maradona:

En una extensa charla con el periodista Jordi Évole, Lionel Messi comentó en detalle la forma en la que se enteró de la muerte de Diego Maradona, un hombre que trascendió más allá de lo futbolístico: "Me enteré de la muerte de Maradona por un mensaje de mi papá. Era una locura. No lo podía creer. Sabíamos que Diego no estaba bien, pero no podía creer que hubiera muerto. Fue algo terrible y en ese momento una locura".

Impactado por la enorme convocatoria en el velorio de Diego en Casa Rosada, Messi indicó: "No me planteo un funeral como el de Maradona ni quiero pensarlo, pero era normal por lo que fue Diego y por lo que hizo por Argentina. Era normal esa locura que fue para despedirlo, porque lo merecía todo".

Incluso, la Pulga reveló de dónde sacó la indumentaria de Newell's con la que le hizo el homenaje a Maradona: "La camiseta que saqué en el homenaje a Maradona me la regaló la gente de Newell’s. Tenía el convencimiento de que iba a marcar y eso que llevaba partidos sin hacer goles. Fue raro porque apareció de una jugada de la nada, cuando menos lo busqué".

Video: el gol y homenaje de Messi a Maradona

