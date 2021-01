Las palabras del Diez fueron reproducidas por su hija.

Gianinna Maradona no está a gusto con diversas informaciones que difunden o afirman sobre su padre y tras la muerte del mismo. De hecho, Luis Ventura es uno de los apuntados por la hija menor del matrimonio con Claudia Villafañe. Sin ir más lejos, en las últimas horas, ella decidió cruzar al periodista con una de las frases más utilizadas por Pelusa: "La tenés adentro".

Manifestándose a través de Instagram y utilizando la frase "la tenés adentro" para acompañar un video en el cual Beto Casella se cruzó con Luis Ventura en 2014, Gianinna Maradona también tildó al ex Intrusos como un "alcahuete" y enalteció al conductor de Bendita.

El cruce entre Beto Casella y Luis Ventura

¿Cuál fue el motivo que desencadenó este cruce mediático entre Casella y Ventura? Todo comenzó en Bendita luego de un informe sobre las acusaciones que indicaban que el polémico periodista de chimentos era padre del bebe que dio a luz la vedette cordobesa Fabiana Liuzzi. Por su parte, Ventura liquidó a Beto en Twitter y luego tuvieron un careo picante al aire.

La situación se fue de las manos y ambos empezaron a ventilar viejas internas que quedaron dentro del mundo periodístico. Una de las frases más recordadas de Casella contra Ventura fue la siguiente: "¿Por qué no lo dejás a Sofovich que te notifique? ¿Por qué no te la bancas en Tribunales que le dijiste 'hijo de puta andá a buscar a tu hijo'? ¿Por qué no te dejás notificar y vas a Tribunales? ¿Por qué no te dejás notificar por los 20 que te quieren notificar hace 20 años? Andá a Tribunales, que si vas a Tribunales vas en cana".

Cómo es la relación de Luis Ventura con su hijo Antoñito

Finalmente, Luis Ventura reconoció al hijo que tuvo Fabiana Liuzzi y éste lleva su apellido. Antoñito, quien tiene seis años, mantiene una relación cercana con su padre e incluso éste comparte imágenes del pequeño en sus redes sociales. A comienzos de 2020, el periodista subió una imagen en Instagram donde el chiquitín se encontraba presto a iniciar el ciclo lectivo.

Luego de los problemas de salud de Antoñito Ventura, quien nació tras 26 semanas de gestación, el periodista afirmó tiempo atrás: "A raíz de eso tuvo algunos problemas en su desarrollo pero hoy está hecho un toro. Creció perfectamente pero tuvo algunas cositas con la vista y el habla que requirieron ciertos cuidados".

De hecho, debido a sus problemas de salud, el menor de los hijos de Luis Ventura se mudó de Córdoba a Buenos Aires y en dicha provincia entabló una relación más estrecha con su padre. Incluso tiene cercanía con Estela, la ex esposa del periodista. Por su parte, Fabiana Liuzzi también reside en suelo porteño y disfruta del buen pasar de su pequeño.