El panelista de Intratables expresó unas emotivas palabras tras confirmarse que dio positivo de Covid-19. Se encuentra aislado con síntomas leves.

En las últimas horas el periodista y panelista de Intratables Diego Brancatelli dio positivo de COVID-19 y su caso encendió las alarmas en América TV. Ahora, el periodista contó que está atravesando la enfermedad con síntomas leves e hizo un emotivo relato sobre su situación tras contraer el virus.

Según reveló la periodista de espectáculos, Pía Shaw, en Los Ángeles de la Mañana, Brancatelli "se estaba por ir de vacaciones toda la familia y decidieron hisoparse por un tema de seguridad para poder viajar". Allí fue cuando el periodista se enteró que tenía coronavirus.

"Acá estamos, peleando", escribió Brancatelli en un posteo en su Instagram, horas más tarde de confirmarse su contagio. Con una foto familiar junto a su pareja, Cecilia Insinga, y sus dos hijos, el panelista de Intratables reveló que "está un poco molesto" con síntomas leves y deseó que todo pase rápido y con la menor gravedad posible: "Creemos saberlo todo. Pero les puedo asegurar que cuando te toca, te llenas de preguntas. Miedos. Deseos lindos. Que todo pase pronto".

El periodista expresó sus sentimientos de deseo ante la segunda ola del coronavirus, que afecta a Argentina y gran parte del mundo: "Espero que esta pesadilla pase pronto. Para mi, pero principalmente para toda la humanidad".

Brancatelli destacó que él era un ferviente defensor de las medidas sanitarias: "Yo era de los que más insistía en cuidarse...y acá estoy. Aún sin saber cómo me lo pesqué.

Rogando que todo siga así. Leve". "Disfruten la vida, pero no la regalen. Cuídense. Cuiden a los suyos. No subestimen a este bicho. No se crean inmortales", agregó el comunicador.

Finalmente, agradeció por los saludos de preocupación y por el acompañamiento de su familia. "Quiero a todos mis amigos, compañeros, y prometo que ni se pueda voy a hacer la #Brancafest más grande de la historia. Para brindar por la vida!!!!", cerró diciendo Brancatelli.