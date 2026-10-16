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Gastronomía

Día de la Madre en Argentina 2026: 8 lugares para salir a comer y compartir una comida especial el fin de semana

Recomendaciones en Buenos Aires para celebrar con mamá, en su día. Opciones que van desde una buena merienda, hasta una comida completa para brindar.

16 de octubre, 2026 | 11.35
Croque Madame

Se acerca el Día de la Madre en Argentina y las propuestas gastronómicas se multiplican para agasajarlas en su día. Ante tantas alternativas disponibles en el mercado, elegir dónde salir a comer puede volverse una tarea compleja, por lo cual hemos seleccionado algunas excelentes opciones que destacan por su calidad y creatividad, y que merecen una recomendación para disfrutar este próximo domingo 18 de octubre en familia.

Grandes restaurantes para celebrar a mamá en su día

  • Croque Madame Palacio Paz: ubicado en Retiro, ofrece una propuesta a la carta con un aperitivo Ramazzotti de cortesía y un petit four de regalo para las madres en un salón histórico, con platos que van desde huevos revueltos y tostón de salmón hasta Boeuf Bourguignon y raviolones de ternera braseada.

  • Del Río Cantina: en Saavedra y Villa Urquiza, propone un almuerzo completo por $60.000 por persona con entradas para compartir, principales variados, postres clásicos, una botella de vino Malbec Ojo de Buen Cubero y un brindis especial para mamá.

Mesa servida en Del Río Cantina. (Crédito de foto: Del Río Cantina)

  • Misión: este club boutique de Palermo celebra con un beneficio muy atractivo: en reservas de tres personas o más, la comida de mamá es sin cargo a la carta y se sorteará una invitación entre las mesas presentes, con una oferta que combina sushi, platos principales y barra de autor.

  • Mondongo & Coliflor: la tradicional cantina de Parque Chacabuco suma al mediodía un risoto de langostinos y chipirones hasta agotar stock para consumir exclusivamente en el local, acompañando sus reconocidos clásicos de la cocina porteña.

MÁS INFO

  • Brava: en Belgrano, este espacio enfocado en la carne, el fuego y el vino ofrece durante el almuerzo y la cena una alianza especial con Bodega Peñaflor: al pedir una botella de El Esteco Malbec, obsequian otra botella y un neceser de regalo.

  • Umbral: con sede en Villa Devoto, invita a festejar tanto en su local con un obsequio especial como en casa mediante boxes de desayuno, merienda, almuerzo o cena que incluyen sándwiches artesanales y pastelería fina.

Merienda en UMBRAL. (Crédito de foto: UMBRAL)

  • Enero: con sedes en Costanera Norte y Tortugas, presenta un menú especial de tres pasos fuera de carta a $65.000 por persona que incluye tatín de hongos, caramelle de centolla y un delicioso postre de chocolate.

  • Restaurant Museo Evita: en el corazón de Palermo, propone de 12 a 16 h un menú fuera de carta que incluye entrada, principal a elección, postre, bebidas sin alcohol y una copa de espumante para el brindis, además de una botella de vino Killka de regalo al comprar otra.

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