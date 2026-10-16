Día de la Madre en Argentina 2026: 8 lugares para salir a comer y compartir una comida especial el fin de semana

Se acerca el Día de la Madre en Argentina y las propuestas gastronómicas se multiplican para agasajarlas en su día. Ante tantas alternativas disponibles en el mercado, elegir dónde salir a comer puede volverse una tarea compleja, por lo cual hemos seleccionado algunas excelentes opciones que destacan por su calidad y creatividad, y que merecen una recomendación para disfrutar este próximo domingo 18 de octubre en familia.

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Grandes restaurantes para celebrar a mamá en su día

Croque Madame Palacio Paz: ubicado en Retiro, ofrece una propuesta a la carta con un aperitivo Ramazzotti de cortesía y un petit four de regalo para las madres en un salón histórico, con platos que van desde huevos revueltos y tostón de salmón hasta Boeuf Bourguignon y raviolones de ternera braseada.

Del Río Cantina: en Saavedra y Villa Urquiza, propone un almuerzo completo por $60.000 por persona con entradas para compartir, principales variados, postres clásicos, una botella de vino Malbec Ojo de Buen Cubero y un brindis especial para mamá.

Mesa servida en Del Río Cantina. (Crédito de foto: Del Río Cantina)

Misión: este club boutique de Palermo celebra con un beneficio muy atractivo: en reservas de tres personas o más, la comida de mamá es sin cargo a la carta y se sorteará una invitación entre las mesas presentes, con una oferta que combina sushi, platos principales y barra de autor.

Mondongo & Coliflor: la tradicional cantina de Parque Chacabuco suma al mediodía un risoto de langostinos y chipirones hasta agotar stock para consumir exclusivamente en el local, acompañando sus reconocidos clásicos de la cocina porteña.

Brava: en Belgrano, este espacio enfocado en la carne, el fuego y el vino ofrece durante el almuerzo y la cena una alianza especial con Bodega Peñaflor: al pedir una botella de El Esteco Malbec, obsequian otra botella y un neceser de regalo.

Umbral: con sede en Villa Devoto, invita a festejar tanto en su local con un obsequio especial como en casa mediante boxes de desayuno, merienda, almuerzo o cena que incluyen sándwiches artesanales y pastelería fina.

Merienda en UMBRAL. (Crédito de foto: UMBRAL)