Día de la Madre 2026: banco por banco, todas las promociones, cuotas y reintegros para esta semana

De cara a la celebración del Día de la Madre este domingo 18 de octubre, las instituciones bancarias y las billeteras virtuales desplegaron una serie de beneficios dirigidos al consumo en centros comerciales, tiendas de indumentaria, perfumerías, calzado, marroquinería y locales de electrodomésticos. Las propuestas abarcan desde reducciones del valor total en caja hasta esquemas de pago diferido de 3, 6, 9, 12 y hasta 18 cuotas sin interés.

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Para acceder a las bonificaciones, resulta habitual la vinculación de las tarjetas de crédito Visa y Mastercard a través de aplicaciones móviles como MODO o las plataformas propias de cada firma. A continuación, el desglose de los beneficios disponibles para las jornadas previas al festejo.

Banco Provincia y la billetera Cuenta DNI

La banca pública bonaerense programó sus jornadas de descuento para el viernes 16 y el sábado 17 de octubre. Ofrece un 30% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés en comercios adheridos de indumentaria, calzado, jugueterías, librerías, farmacias, perfumerías, ópticas y bicicleterías, con un tope de reintegro de $40.000 por cada operación abonando con tarjetas de crédito o escaneando el código QR desde la aplicación Cuenta DNI.

En paralelo, la plataforma Provincia Compras mantiene vigente hasta el domingo 18 un esquema de financiación de hasta 12 cuotas sin interés en categorías seleccionadas como perfumería, cosmética, tecnología, artículos deportivos y moda.

Banco Nación y la app BNA+ MODO

Banco Nación dispone de promociones especiales en más de 70 centros comerciales y locales adheridos de rubros como vestimenta, calzado, deportes, librerías y perfumería. Para obtener el beneficio es preciso abonar con tarjetas de crédito Visa o Mastercard mediante el escaneo de código QR a través de la aplicación BNA+ MODO.

BBVA y Banco Galicia

BBVA concentra sus beneficios principales del jueves 15 al sábado 17 de octubre. La entidad otorga un 30% de reintegro sin tope de devolución y 6 cuotas sin interés en marcas de indumentaria y shoppings. En consumos que superen los $250.000, la financiación se extiende a 9 cuotas sin interés pagando desde la aplicación BBVA con MODO.

Por su parte, Banco Galicia activará su ventana de beneficios el sábado 17 y el domingo 18 de octubre tanto para clientes habituales como de la cartera Éminent:

En indumentaria femenina y accesorios, los clientes generales acceden a un 20% de ahorro sin tope y 6 cuotas sin interés, mientras que para la categoría Éminent la rebaja asciende al 25% y hasta 12 cuotas. En indumentaria deportiva, se aplica un 20% de descuento con tope de $30.000 para clientes Galicia y un 25% con tope de $50.000 para Éminent. En el rubro perfumerías, el ahorro es del 10% (tope de $30.000) y del 15% (tope de $50.000) respectivamente, manteniendo en ambos casos la opción de abonar hasta en 12 cuotas sin interés.

Cuenta DNI tiene promociones especiales por el Día de la Madre.

ICBC, Banco Credicoop y Brubank

ICBC ofrece el viernes 16 y el sábado 17 de octubre reintegros de hasta el 40% y hasta 6 cuotas sin interés en shoppings de todo el país, según el segmento de cuenta del usuario, junto a promociones específicas dentro de su portal ICBC Mall.

En tanto, Banco Credicoop dispone hasta el viernes 16 de octubre de rebajas de hasta un 40% y 9 cuotas sin interés en más de 3.500 comercios adheridos pagando con tarjetas Cabal.

La entidad digital Brubank enfoca su propuesta en la financiación con tarjeta de crédito hasta el domingo 18 de octubre. El plan contempla entre 9 y 12 cuotas sin interés en firmas de perfumería; de 3 a 12 cuotas en marcas de indumentaria playera y femenina; y de 3 a 9 cuotas sin interés en cadenas de indumentaria y calzado deportivo.

Mercado Pago

La plataforma de cobros y pagos mantiene promociones hasta el domingo 18 de octubre que alcanzan el 30% de descuento y posibilidades de pago en hasta 18 cuotas sin interés en tiendas físicas y virtuales seleccionadas. Los detalles específicos y comercios participantes pueden verificarse directamente en el panel de beneficios de la aplicación.

Claves para calcular el ahorro real

Frente a la variedad de campañas que coinciden en la misma semana, resulta indispensable revisar las condiciones de cada promoción antes de realizar el pago: Es necesario corroborar el límite de devolución por transacción o por cuenta, ya que una compra de valor elevado puede superar el tope establecido.

Por ejemplo, en una transacción de $150.000 con un 30% de descuento teórico ($45.000), si la promoción establece un tope de $35.000, el reintegro efectivo quedará fijado en ese monto máximo. Asimismo, se debe verificar qué medio de pago o aplicación específica es requerida para validar la bonificación.