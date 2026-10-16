Día de la Madre 2026: 5 ideas de regalos originales y hechos a mano para sorprender a mamá en su día

El Día de la Madre es una oportunidad única para hacerle a mamá un regalo creativo, hecho a mano y que no requiera gastar tanto dinero. Todas estas ideas de regalo para el próximo domingo 18 de octubre son fáciles de adaptar a distintos gustos y presupuestos. Además de ser artesanales, están pensados para ponerle el foco a los pequeños detalles.

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No hace falta invertir una gran cantidad de dinero para tener un lindo gesto con mamá. Con algunos materiales que tengas en casa, fotos familiares, recetas compartidas o productos que le gusten, podés crear un regalo original y personalizado. Si todavía no sabés qué regalarle en su día, estas cinco propuestas pueden servirte de inspiración para salir de los regalos tradicionales y sorprenderla con algo único. El video con ideas fue compartido por Giovanna Utrilla, creadora de contenido.

5 ideas de regalos para este Día de la Madre 2026

1. Pieza de cerámica con una frase

Ya sea que la hagas vos con tus propias manos o la compres, una pieza de cerámica grabada con una frase o el nombre de tu mamá es una idea de regalo muy original. "Puede ser una taza, un joyero, un tazón... Y la frase puede ser algo como 'la mejor mamá del mundo' o alguna frase que tengan entre las dos", sugiere la creadora del video.

2. Cupcakes decorados de flores

Los cupcakes son una opción de pastelería muy simple y creativa y una buena idea es decorarlos con flores. Podés mandar a hacerlos o hacerlos vos, del gusto que sea: vainilla, limón, chocolate o incluso con frutos rojos. Podés decorarlos con flores reales o hacerlas con una manga. No hace falta que sea algo demasiado complejo.

3. Recetario

La idea es que tomes todas las recetas que te haya dado tu mamá, tu abuela o cualquier persona de tu familia, y juntarlas en un recetario personalizado. Podés agarrar un cuaderno y forrarlo, pegarle fotos, hacerle algún dibujo o lo que más te guste. Es una excelente oportunidad para poner en práctica tu creatividad y puede ser una buena opción muy económica.

4. Canastita de relajación

Para hacer una canastita de relajación, necesitás un canasto o una cajita y llenarla de las cosas que puedas comprar. Pueden ser mascarillas faciales, alguna crema, una vela, flores, pantuflas, una gift card para un día de spa o de tratamiento facial, snacks para comer, chocolates o lo que quieras.

5. Álbum de recuerdos

Para armar un álbum de recuerdos, juntá todo lo que tengas: fotos, dibujos o cartas que le hayas hecho, o incluso podés entrar a un sitio web y buscar cómo estaba el cielo el día en que naciste. También podés escribirle una carta, un poema... "El chiste es juntar todo lo de ustedes dos en un álbum", cierra la creadora del video.