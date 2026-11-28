Cuando cae el sol en los viñedos, el trabajo no necesariamente termina, para algunas bodegas las horas más frescas son el momento clave de cosecha. Es el caso de Domiciano, que elabora sus vinos destacados de noche, como su Cabernet Franc, una variedad que se celebra a nivel internacional cada 4 de diciembre y que creció más de 130% en la última década.

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¿Por qué se celebra el Día del Cabernet Franc?

Cada 4 de diciembre se celebra el Día Internacional del Cabernet Franc por el aniversario de la muerte del cardenal Richelieu, a quien se atribuye haber llevado esta cepa desde el Valle del Loira hacia Burdeos en el siglo XVII. Durante mucho tiempo, fue la variedad “de reparto”, la que aportaba frescura y perfume a los grandes cortes. Hoy, en la Argentina, se ganó un lugar propio como protagonista.

En Bodega Domiciano, el Cabernet Franc se elabora de noche, ya que cuando las temperaturas bajan y los racimos llegan a bodega frescos, intactos, con toda su carga aromática. Para una variedad tan expresiva, de notas con frutos rojos, violetas, pimienta y hierbas frescas, ese cuidado se traduce en vinos de gran pureza y tensión.

La bodega mendocina presenta el Cabernet Franc en varias líneas: Cosecha Nocturna, Reserva Nocturna y Gran Reserva. Según informa, el Reserva pasa por barrica; además, la variedad integra el corte Estelar junto con Malbec. Son alternativas para explorar distintas expresiones de la cepa, sin que una etiqueta sustituya la experiencia de probar otras regiones y productores.

Cabernet Franc en Argentina: cuánto creció su superficie

La variedad ocupa un espacio relativamente pequeño frente a otras tintas, pero su presencia en los viñedos argentinos creció un 130%. El informe anual de superficie 2025 del INV registró 2.269,7 hectáreas de Cabernet Franc en todo el país, con datos al cierre de ese año.

El organismo indicó que la superficie aumentó unas 261 hectáreas respecto de 2024. Mendoza concentró la mayor parte de los cultivos: aproximadamente 1.872 hectáreas. En el país convive con una amplia oferta de tintos, entre ellos el Malbec, que sigue siendo la variedad más extendida.

¿Con qué comidas se puede acompañar el Cabernet Franc?

La variedad puede acompañar carnes a la parrilla, cordero, platos con hongos o vegetales asados. Para elegir el maridaje, conviene mirar también el estilo de cada vino: uno más ligero puede funcionar con preparaciones sencillas, mientras que otro con más estructura admite sabores más intensos.

Como punto de partida, se puede servir entre 16 y 17 °C y ajustar la temperatura según el gusto y las indicaciones de cada botella. Si estuvo en un ambiente caluroso, un breve paso por la heladera antes de abrirlo puede ayudar a que llegue más fresco a la mesa.