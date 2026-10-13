Un vino argentino ganó el premio internacional Best of Wine Tourism: qué bodega es

La bodega mendocina Luigi Bosca recibió la Medalla de Oro en los Best of Wine Tourism 2026, en la categoría Experiencias Innovadoras, por su propuesta sensorial "Raíces", que se desarrolla en Finca El Paraíso. Gracias a este reconocimiento, la fima podrá competir en octubre por el Oro Global de Great Wine Capitals, junto a experiencias enoturísticas de las principales capitales del vino del mundo.

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"Raíces" es una experiencia que combina vinos, música, naturaleza y la historia de la familia Arizu, a través de un recorrido pensado para conectar a los visitantes con la identidad de la bodega y el paisaje mendocino. "Desde que pensamos Raíces, buscamos que cada visitante pueda conectar con la historia, el paisaje y la esencia de Luigi Bosca a través de una experiencia diferente. Este reconocimiento nos llena de orgullo y nos anima a seguir innovando para que cada visita a Finca El Paraíso sea única", expresó, Claudia Ortíz, gerente de Hospitalidad de Finca El Paraíso.

La bodega Luigi Bosca ganó el Best of Wine Tourism.

El premio se suma a otros reconocimientos recientes para la bodega. Luigi Bosca fue elegida Mejor Bodega del Nuevo Mundo en los Wine Star Awards, organizados por la revista Wine Enthusiast. Además, su director de Enología, Pablo Cúneo, fue distinguido como Enólogo del Año por el crítico Tim Atkin MW. A estos galardones se suma el desempeño de su etiqueta De Sangre Malbec D.O.C. 2024, que obtuvo 97 puntos y una Medalla de Platino en los Decanter World Wine Awards, donde fue el Malbec D.O.C. mejor puntuado de la edición.

Fundada en 1901 por Leoncio Arizu, Luigi Bosca es una bodega familiar con presencia en más de 60 mercados internacionales. A lo largo de cuatro generaciones, la familia Arizu desarrolló una propuesta vitivinícola que combina tradición e innovación, con vinos de alta gama y experiencias de degustación y gastronomía en Mendoza.

Cuáles son los vinos de la bodega

La bodega cuenta con distintas colecciones que reflejan su historia, su identidad y su búsqueda de nuevos estilos. La Colección Insignia reúne los vinos que representan su perfil, con etiquetas reconocidas por su elegancia, precisión y carácter. Por su parte, la Colección De Sangre recupera la tradición familiar de seleccionar barricas especiales para crear vinos únicos, pensados para quienes buscan expresiones singulares.

Otra de sus líneas es Apuntes, una colección de partidas limitadas inspirada en los viajes entre viñedos y las exploraciones del ingeniero Alberto Arizu. A su vez, la Colección Legado reúne vinos excepcionales que homenajean la historia y la herencia de la familia. La propuesta se completa con los Sparkling Wines, espumosos de aromas delicados, notas de frutas blancas y frutos secos, frescura y burbujas finas y persistentes.