Orgullo nacional en Londres: un Malbec de Mendoza le ganó a Francia y fue elegido el mejor tinto del mundo

En un hito sin precedentes para la vitivinicultura nacional, Argentina destronó a Francia en el escenario internacional del vino. La etiqueta Huentala Calizo Albar Block 06 Malbec 2023, elaborada en el exclusivo terruño de Gualtallary (Tupungato, Valle de Uco) por Huentala Wines, rompió una racha de cinco años consecutivos de hegemonía gala al ser consagrado como el Mejor Vino Tinto del Mundo (IWC Champion Red Wine 2026) en el prestigioso International Wine Challenge (IWC) de Londres.

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El certamen, considerado las "Olimpiadas del Vino" por la severidad de sus catas a ciegas realizadas por los jurados más influyentes del sector, le otorgó a esta etiqueta un sobresaliente puntaje de 97 puntos, Medalla de Oro y un "Triple Trophy": Mendoza Malbec Trophy, Argentine Malbec Trophy y Argentine Red Wine Trophy. Posteriormente, al competir contra los mejores tintos del resto de los continentes y de las potencias históricas como Burdeos y Borgoña, el ejemplar mendocino se alzó con la corona máxima de Campeón Global de Tintos.

El fin del reinado francés y el triunfo de Gualtallary

Este reconocimiento no solo pone a Mendoza en el centro de la escena enológica mundial, sino que reafirma el potencial del terror de la provincia frente a los grandes clásicos europeos. El jurado internacional definió al vino como una pieza de "asombrosa concentración, con aromas intensos de grosella negra, tomillo y notas terrosas, acompañados por sabores concentrados de ciruela, especias y una frescura increíble en boca".

La distinción cobra aún más valor si se tiene en cuenta que el IWC es una de las competencias más exigentes del mundo, donde los vinos son evaluados a ciegas por un panel de expertos internacionales que desconocen el origen y la bodega de cada etiqueta.

"Este reconocimiento histórico en Londres confirma nuestra visión de posicionar a Gualtallary y a Mendoza en lo más alto de la vitivinicultura mundial", destacó Julio Camsen, fundador del Grupo Huentala. Y añadió: "Ver que Argentina rompe con el monopolio histórico de potencias como Francia demuestra el nivel técnico, la pasión y la riqueza inigualable que nuestros suelos ofrecen al mundo". Por su parte, José "Pepe" Morales, enólogo de la bodega, añadió: "Ser coronados como Campeón Global en el IWC es la recompensa a un trabajo de microvinificación extremadamente minucioso y respetuoso del suelo calcáreo de Gualtallary. Nuestro objetivo fue interpretar la energía mineral de la montaña para lograr tensión, elegancia y frescura. Que este jurado tan exigente nos ubique en el primer puesto global reafirma que estamos en el camino correcto".

Un estándar de excelencia transversal a todo el grupo

Este hito internacional refleja un compromiso con la calidad que trasciende las fronteras de la bodega. La rigurosidad, la precisión y la búsqueda constante de la perfección con la que se concibe cada vino en Huentala Wines constituyen la misma filosofía que rige en todas las unidades de negocio de Grupo Huentala. Desde sus reconocidas propuestas de hospitalidad de lujo en pleno centro mendocino —como Sheraton Mendoza Hotel, Huentala Hotel y Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton— hasta su sofisticada oferta gastronómica y de arte, cada espacio del grupo opera bajo estándares de máxima exigencia para brindar a sus huéspedes y clientes experiencias de excelencia únicas e memorables.

La ficha técnica del vino ganador

El Huentala Calizo Albar Block 06 2023 es un varietal 100% Malbec, proveniente de Gualtallary, Valle de Uco, Mendoza, a 1.400 metros sobre el nivel del mar. Sus premios en el IWC 2026 incluyen el de IWC Champion Red Wine, Mejor Vino Tinto del Mundo, 97 puntos, Medalla de Oro y Triple Trophy. Este reconocimiento se suma a una serie de distinciones que la bodega mendocina viene acumulando en los últimos años y que consolidan su posición en el mercado internacional.

El galardón obtenido en Londres representa un hito para la vitivinicultura argentina y demuestra que los vinos mendocinos pueden competir de igual a igual con las regiones productoras más prestigiosas del planeta.