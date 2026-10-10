Día del Dulce de Leche: cuántas calorías tiene una cucharada y cada cuánto recomiendan comerlo los nutricionistas

Todos los 11 de octubre, se celebra el Día Internacional del Dulce de Leche, uno de los productos más icónicos de la gastronomía argentina. Una especialista de DIM Centros de Salud explicó qué aporta una porción, cómo elegir entre las distintas versiones y qué tener en cuenta si hay que controlar el azúcar en sangre o el colesterol.

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El dulce de leche es protagonista de las meriendas, los alfajores y las tortas de cumpleaños, pero también de uno de los hábitos más comunes entre quienes disfrutan de este clásico argentino: comerlo directamente del pote. Aunque su sabor suele asociarse con un gusto ocasional, muchas personas se preguntan qué tan seguido se puede comer sin comprometer la salud, cuál es su aporte calórico y cómo incorporarlo en una dieta equilibrada.

Día Internacional del Dulce de Leche.

La licenciada en Nutrición Patricia Mariela Chavez (MN 10039, MP 6252), de DIM Centros de Salud, dio recomendaciones para consumirlo de manera consciente sin necesidad de eliminarlo de la dieta.

Cuántas calorías tiene una cucharada de dulce de leche

Una porción de dulce de leche comercial de aproximadamente 20 gramos, equivalente a una cucharada sopera, aporta alrededor de 60 calorías. Según la especialista, la mayor parte de ese aporte energético proviene de los carbohidratos, mientras que las grasas representan una proporción menor y las proteínas de la leche completan su composición nutricional.

Sin embargo, el valor calórico puede variar según la marca y el tipo de producto. En las góndolas conviven las versiones tradicionales con otras reducidas en grasa o con menor contenido de azúcar, por lo que comparar las etiquetas resulta fundamental para conocer sus diferencias.

Un punto importante es que los productos reducidos en grasa no necesariamente tienen menos calorías. Algunas formulaciones pueden compensar la disminución de grasas con una mayor proporción de azúcar. Por eso, la recomendación es revisar la información nutricional y no elegir únicamente por lo que anuncia el frente del envase.

Qué pasa si tenés diabetes o colesterol alto

Las personas con diabetes o colesterol elevado suelen prestar especial atención a los alimentos que consumen. En estos casos, Chavez señala que es necesario evaluar la alimentación en su conjunto y no analizar un producto de manera aislada. El dulce de leche no tiene por qué estar automáticamente prohibido, aunque la frecuencia de consumo, el tamaño de la porción y su composición nutricional son aspectos relevantes.

En quienes necesitan controlar la glucemia, la cantidad de carbohidratos y azúcares que aporta debe contemplarse dentro de las pautas indicadas por el equipo de salud. En caso de colesterol elevado, también conviene prestar atención al contenido de grasas del producto y al patrón alimentario habitual. Las alternativas reducidas en grasa o sin azúcares agregados pueden ser útiles según las necesidades individuales, pero eso no significa que todas sean nutricionalmente equivalentes ni que puedan consumirse sin límites.

Dulce de leche sin azúcar: qué alternativas existen

El mercado ofrece versiones con menor contenido de azúcar y también productos sin azúcares agregados. A su vez, es posible preparar dulce de leche casero con ingredientes como estevia, vainilla o canela para aportar dulzor y sabor. No obstante, elegir una alternativa no reemplaza la necesidad de revisar su composición. En particular, quienes deben controlar sus niveles de glucosa necesitan comprobar qué ingredientes contiene el producto y cuál es su aporte de carbohidratos.

Para quienes no tienen una indicación médica específica, la clave sigue siendo la moderación. Disfrutar de una porción de dulce de leche puede formar parte de una alimentación variada, sin que sea necesario recurrir siempre a una versión alternativa.

Día del Dulce de Leche.

El consejo para moderar el consumo sin dejar de disfrutarlo

Una de las recomendaciones más simples de la nutricionista es establecer una porción de referencia. Una cucharada sopera de unos 20 gramos permite tener una idea concreta de la cantidad que se consume. Otro hábito que puede ayudar es servirse previamente la porción en un plato o recipiente, en lugar de comer directamente del envase. De esta manera, resulta más fácil reconocer cuánto se comió y evitar que la cantidad aumente sin advertirlo.

Tener una alimentación saludable implica momentos de placer

Más allá de su composición nutricional, el dulce de leche tiene un significado cultural y afectivo para los argentinos. Está presente en recetas familiares, celebraciones y recuerdos de la infancia, por lo que su consumo no siempre responde únicamente al hambre. Por esto, una alimentación equilibrada también tiene que incluir el disfrute y la relación emocional con la comida.