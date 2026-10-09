Una localidad bonaerense tiene doble celebración este fin de semana largo: llegan las fiestas del jamón y la cerveza

Este fin de semana será largo y qué mejor que hacer una escapada corta, que no demande hospedaje ni alejarse demasiado de la Ciudad. Para quienes buscan un plan gastronómico, Marcos Paz celebra este 10 y 11 de octubre la Fiesta Nacional del Jamón y la Fiesta de la Cerveza Artesanal, en un mismo evento que reunirá productores y empresas del rubro jamón crudo del distrito y productores de cerveza artesanal.

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La elección de Marcos Paz para esta celebración no es casualidad, sino que tiene sus raíces en la década de 1930, cuando la zona comenzó a distinguirse por la calidad de sus establecimientos porcinos y secaderos de chacinados. La combinación de su microclima y el desarrollo de técnicas tradicionales consolidó con los años un saber hacer artesanal en la maduración lenta del jamón crudo. Con la idea de rendir homenaje a esa identidad productiva y promover el turismo regional, en 2010 nació la primera edición de la fiesta. Más tarde, el auge de las microcervecerías artesanales sumó el maridaje perfecto, consolidando la Fiesta de la Cerveza como el complemento ideal de este encuentro.

Llega a Marcos Paz las fiestas de la cerveza y del jamón. Foto: Municipalidad de Marcos Paz

Con entrada libre y gratuita, el evento se desarrollará en el Espacio Quinta Devoto, en Marcos Paz, provincia de Buenos Aires. Se trata de una gran opción para ir y venir en el día para quienes viven en la Ciudad de Buenos Aires o en el primer y segundo cordón del conurbano. Quienes decidan acercarse van a poder disfrutar de un patio gastronómico, shows artísticos, bandas en vivo, feria de artesanos y emprendedores, además de actividades para toda la familia. Además, la programación cerrará con los shows de la Orquesta Kaluqueña el sábado y Flor Álvarez el domingo.

Dónde queda y cómo llegar a Espacio Quinta Devoto

El Espacio Quinta Devoto está ubicado sobre la Ruta Provincial 40 (ex Ruta 200), a la altura del Kilómetro 50, justo en el acceso al casco urbano de Marcos Paz. Para llegar desde la Ciudad de Buenos Aires o el conurbano hay varias alternativas muy accesibles para ir y volver en el día.

En auto la opción más rápida desde CABA es tomar la Autopista del Oeste hasta la salida hacia Merlo / Ruta 40, y desde allí continuar en sentido sudoeste hacia Marcos Paz hasta el Kilómetro 50. También se puede acceder desde la Autopista Riccheri y la Ruta Provincial 58 / Acceso a Marcos Paz. En colectivo la Línea 136 parte desde Primera Junta (CABA) o desde los centros de transbordo de Liniers, Morón y Merlo. Los ramales con destino a Marcos Paz o Navarro dejan a los pasajeros sobre la misma Ruta 40, a metros del acceso a la Quinta Devoto. Por último, en tren se puede optar por la Línea Sarmiento hasta la Estación Merlo y hacer trasbordo al ramal diésel Merlo - Lobos hasta la Estación Marcos Paz.