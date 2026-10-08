Los alfajores de Simkolate son unos de los destacados por un especialista.

Un jurado del Mundial del Alfajor reveló cuáles son las marcas argentinas que contienen mayor cantidad de dulce de leche en su relleno. Tras probar más de 3.500 opciones, el especialista seleccionó cinco alfajores destacados por su generosidad, donde el relleno alcanza entre 50 y 100 gramos por unidad.

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En Argentina, donde el consumo diario de alfajores alcanza la increíble cifra de 12 millones de unidades y cada habitante come más de 3 kilos de dulce de leche al año, la eterna discusión sobre cuál alfajor tiene el mejor y mayor relleno sigue abierta y genera debates entre los fanáticos.

El dulce de leche y el alfajor son dos íconos gastronómicos que representan el paladar nacional, al nivel del asado o el mate. Sin embargo, no todos los alfajores se preparan igual y la cantidad de relleno puede variar mucho, algo que no pasa desapercibido para los golosos más exigentes.

¿Quién es el especialista que probó más de 3.500 alfajores para elegir los más rellenados?

En ese marco, Hernán Montes de Oca, jurado habitual del Mundial del Alfajor y creador de la cuenta @probandoalfajores en Instagram, se encargó de analizar la generosidad del dulce de leche en distintas marcas. Tras probar más de 3500 alfajores, eligió cinco opciones donde el relleno es el verdadero protagonista.

¿Cuáles son los 5 alfajores con más dulce de leche de la Argentina?

Entre las propuestas más destacadas aparece La Vaca Maida, un alfajor de 95 gramos que contiene 50 gramos de relleno saborizado con variantes que incluyen coco, ron, frambuesa y menta. Montes de Oca destacó que "las galletas son muy tiernas, parecen una tortita, el dulce de leche predomina bastante" y se quedó con la versión sabor ron, donde el extra potencia el relleno. Cada unidad cuesta $4.500 y se consigue en San Telmo y online.

Otra marca que resalta es Arroyito, que fabrica alfajores con dos tamaños: uno con 70 gramos de dulce de leche y otro más grande que pesa 120 gramos en total, con 100 gramos de relleno. Para el especialista, aunque el tamaño hace que la mordida sea compleja, "la aventura tiene un actor principal, el dulce de leche, totalmente apto para golosos". La docena cuesta $37.400 y se puede comprar en su tienda online y en varios puntos de venta.

Los alfajores de Arroyito nacieron en Tapiales y ahora se fabrican en Villa Lynch.

En Palermo, Simkolate ofrece una versión más pequeña, tipo bombón, con dulce de leche abundante y cobertura de chocolate belga, lo que equilibra la experiencia para no resultar empalagosa. Montes de Oca señaló que "el tamaño reducido concentra el relleno, mientras que el chocolate funciona como equilibrio". Su precio es $5.000 por unidad.

Desde Lanús, Zendem propone alfajores con 80 gramos de dulce de leche, cubiertos y acompañados por galletas de chocolate para equilibrar el sabor. Hernán destacó que "el dulce de leche que usan es muy rico; acá sí los golosos estarán felices, porque abunda demasiado, siendo muy participativo". El precio parte de $4.300 y se venden en distintos locales de la ciudad.

Finalmente, Cruz Andina, de Villa Madero, presenta alfajores de 100 gramos con 80 gramos de relleno. Su lema es "Nunca es demasiado dulce de leche" y, aunque sus alfajores son más pequeños que los tradicionales, el dulce de leche brilla en cada mordisco. Montes de Oca aseguró que "los golosos estarán muy felices" con su textura y sabor. Los seis clásicos cuestan $20.000 online.

Las mejores opciones de barrio para comer mucho relleno a precio accesible

Además, como bien señaló Clarín, para quienes prefieren opciones más accesibles en barrios, Montes de Oca recomendó tres marcas: El Rasta con 35 gramos de relleno en 70 gramos totales, donde el dulce de leche se siente bien gracias a sus tapas bañadas; El Barrigón, que en sus versiones clásica y mega brownie tiene entre 65 y 70 gramos de dulce de leche; y El Matilda, con 80 gramos totales y 50 gramos de relleno. Todas estas opciones mantienen la apuesta al dulce de leche como protagonista indiscutido del alfajor.