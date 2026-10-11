Día del Dulce de Leche: los 5 lugares de Buenos Aires para salir a comer los mejores postres con dulce de leche

Cada 11 de octubre se celebra el Día del Dulce de Leche y llega la excusa perfecta para salir a comer algo dulce durante el fin de semana. Entre la amplia oferta gastronómica de Buenos Aires, hay cinco lugares que se destacan por ofrecer los mejores postres con el dulce argentino.

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Día del Dulce de Leche: los mejores 5 lugares para comer postres

Estilo Campo

Con un marcado protagonismo del dulce de leche, los postres de Estilo Campo ofrecen un cierre bien argentino para una experiencia atravesada por el fuego y la tradición. La estrella de la carta es el volcán de dulce de leche, un clásico que conquista por su centro tibio y cremoso, que se derrama al primer corte y potencia todo el sabor de uno de los íconos de la gastronomía nacional. A su lado, los panqueques con dulce de leche y helado completan una propuesta que apuesta por recetas tradicionales, ejecutadas con precisión y sin excesos.

Estilo Campo ofrece los clásicos panqueques con dulce de leche y el icónico volcán

En cada preparación, el dulce de leche aporta una textura suave y untuosa, equilibrada en dulzor, que realza los sabores y deja un final memorable para quienes buscan disfrutar de los postres más representativos de la mesa argentina.

Dirección: Av. Alicia Moreau de Justo 1840, Puerto Madero.

Rioba Bodegón

Ubicado frente a Plaza Armenia, Rioba Bodegón tiene postres que siguen la línea clásica de la cocina porteña, con recetas conocidas y porciones generosas. La natilla de dulce de leche se elabora con leche y azúcar, suma dulce de leche y una terminación de azúcar brûlée que aporta un contraste crocante.

En Rioba Bodegón uno de los grandes clásicos es la natilla de dulce de leche

Para quienes prefieren cerrar la comida con algo al centro, la copa helada de la casa lleva una base de ensalada de frutas, tres bochas de helado a elección, obleas, crema montada y salsas de chocolate y dulce de leche. Son postres habituales de los bodegones porteños, que en Rioba se sirven manteniendo ese perfil casero y abundante que caracteriza a la carta.

Dirección: Costa Rica 4588, Palermo.

Viejo Patrón

El flan de dulce de leche tiene una impronta familiar en Viejo Patrón: la receta lleva la firma de Florencia Gagliano, pastelera profesional e hija de Julio Gagliano, sommelier de carnes y creador de esta parrilla de Liniers. El postre se convirtió en uno de los favoritos de la carta gracias a una textura cremosa y liviana, acompañada por caramelo y crema batida que completan una versión bien argentina de un clásico de siempre.

La gran estrella de la carta de Viejo Patrón es el flan de dulce de leche

Dirección: Av. Larrazábal 502, esq. Patrón, Liniers.

Aire Libre

La carta de cocina porteña de Aire Libre, pensada por el chef ejecutivo Julián del Pino, tiene al dulce de leche como protagonista de tres preparaciones: en primer lugar, el flan de dulce de leche con crema ahumada combina la textura característica del flan con una crema que incorpora notas de humo. También se destaca el panqueque de dulce de leche con azúcar caramelizada, donde el relleno se completa con una terminación crocante. Para una opción fría, el helado de dulce de leche con espuma de banana suma la fruta a una preparación que destaca sabores de la infancia.

El helado de dulce de leche con espuma de banana es uno de los grandes postres de Aire Libre

Dirección: Av. del Libertador 6327, Belgrano.

SushiClub

En SushiClub, la propuesta premium de cocina de tendencia asiática y sushi fusión, el dulce de leche toma protagonismo en dos postres que combinan distintas texturas y sabores, una es el cheesecake de dulce de leche que se prepara con queso cocido con dulce de leche y una base de Oreo, se completa con salsa inglesa de banana, frutillas frescas cortadas en cuartos y rulos de chocolate blanco.

Uno de los grandes postres de SushiClub es el el cheesecake de dulce de leche

La carta también incluye el Suspiro Cake Back Limited Edition, un cheesecake de manjar blanco sobre una masa crocante, acompañado por merengue de ron y una crema de dulce de leche que aporta una textura untuosa y un marcado perfil dulce.