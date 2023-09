Conmoción: murió un famoso fisicoculturista a los 34 años

Colegas del deportista británico se mostraron shockeados por la noticia en sus redes sociales.

Neil Currey, uno de los referentes más importantes del fisicoculturismo, murió a los 34 años dejando un vacío en el mundo deportivos que recientemente sufrió la partida de Lisa Lyon, el pasado 8 de septiembre. El comunicado del fallecimiento de Correy y las sospechas de una terrible causa detrás del fatídico hecho.

“Una noticia absolutamente impactante y desgarradora: que mi ex atleta Neil Currey murió hoy quitándose la vida. Mi último mejor recuerdo de él fue esta cara sonriente después de ganar el New York Pro y cumplir el sueño de su vida de clasificarse para el Mr Olympia”, escribió el fisicoculturista serbio Milos Sarcev en sus redes sociales. Aunque por el momento no hay detalles sobre las causas de la muerte, se sospecha que podría haberse tratado de un suicidio.

“Es muy triste escuchar hoy la noticia del fallecimiento de Neil Currey. Su ética de trabajo era insuperable y tenía mucho potencial que aún estaba sin explotar”, escribió Fouad Abiad, otro de sus colegas que se enteró de la noticia que paralizó al deporte.

También, deportistas como Morgan Eldrett se despidieron haciendo reflexiones en torno al cuidado de la salud mental, que habría sido una de las principales complicaciones en la vida de Neil Currey: “Viví con él durante dos años y mi corazón está lleno de pena por Neil. Poseía un estoicismo inquebrantable. Conectarse con otros resultó ser un desafío para él. En el fondo siempre sentí la presencia de sus luchas internas, pero él no estaba preparado para afrontarlas. Animar a otros a buscar ayuda cuando la necesitan es una noción racional. Si tienes dificultades, debes saber que no estás solo, habla con alguien”.

Cuál fue el mayor logro de Neil Currey

En su paso fisicoculturismo profesional, Neil Currey no tardó en convertirse en una de las figuras más atrayentes del deporte pese a que solo estuvo seis años en la escena. El punto más alto de sus logros como culturista lo logró en el 2022, cuando ganó el torneo más famoso de esta disciplina y se quedó con el título de Mr Olympia 2022 al finalizar 16 en la categoría Classic Physique.