David Beckham recibe estrella en el Paseo de la Fama antes de partidos del Mundial en Los Ángeles

David Beckham posa sobre su estrella tras su inauguración en el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles, California, EE. UU., el 12 de junio de 2026. REUTERS/Mario Anzuoni

Sir David Beckham, el primer futbolista inglés en ganar títulos de liga en cuatro países, ‌recibió el viernes una ‌estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, el mismo día en que daba comienzo la fase de la Copa del Mundo de 2026 que se celebra en Estados Unidos, y que tiene ocho partidos programados en Los Ángeles.

En lugar de la tradicional alfombra roja de Hollywood, la ceremonia ​contó con una alfombra ⁠verde con motivos futbolísticos para conmemorar la ocasión.

La locutora ‌de radio Ellen K presentó a los ponentes, ⁠entre los que se encontraban Tom ⁠Cruise y la esposa de Beckham, Victoria Beckham. Cruise elogió la trayectoria de Beckham, diciendo que era "una historia de Hollywood" de ⁠trabajo duro, determinación e influencia global en el deporte ​y la cultura.

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Victoria Beckham dijo que el ‌homenaje le parecía oportuno antes ‌de la Copa del Mundo en Los Ángeles. Señaló que ⁠el fútbol en Estados Unidos está entrando en "uno de los capítulos más emocionantes de su historia".

Al subir al estrado, David Beckham calificó el momento de "surrealista". Reflexionó sobre su infancia ​en el ‌este de Londres, donde soñaba con jugar al fútbol, sin imaginar jamás que llegaría a ser reconocido en Hollywood.

Habló del escepticismo al que se enfrentó tras fichar por el LA Galaxy de la Major League ⁠Soccer en 2007, ya que muchos aficionados se preguntaban por qué Estados Unidos tardó tanto en adoptar este deporte.

Beckham, que ahora es presidente y copropietario del Inter Miami CF, dijo que estaba orgulloso de la creciente popularidad del deporte en Estados Unidos. También tuvo un mensaje especial para sus hijos.

"Ahora me voy a emocionar. ‌Niños, espero que algún día traigan a mis nietos aquí y les cuenten de un chico que sueña a lo grande para que todos se sientan orgullosos, ese es mi mayor logro", dijo.

A lo largo de una carrera de 20 años, Beckham ‌jugó en algunos de los equipos más destacados del mundo, como el Manchester United, el Real Madrid, el AC Milan, el LA Galaxy ‌y el ⁠París Saint-Germain.

Desde que se retiró como jugador en 2013, Beckham ha seguido siendo una figura mundial gracias ​a sus colaboraciones con grandes marcas como Adidas, Bank of America, Hugo Boss, Stella Artois y Sands.

Con información de Reuters