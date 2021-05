La fuerte crítica de Dalma Maradona a la dirigencia de Boca

Dalma Maradona disparó con todo contra la dirigencia de Boca por el deslucido homenaje que le hicieron en vida a Diego Armando Maradona y la posibilidad de realizarle uno nuevo en la Bombonera.

La asociación de Diego Maradona con Boca Juniors es inmediata, y su fallecimiento dio pie a cientos de homenajes en todo el mundo, no solo alrededor del fútbol sino también de otros deportistas que reconocieron la grandeza del astro nacido en Villa Fiorito. A seis meses de la muerte de Diego Armando Maradona, su hija Dalma liquidó a la dirigencia de Boca a través de sus historias de Instagram: "Si no lo quisieron homenajear en vida, menos ahora".

En el marco de la opción de preguntas y respuestas que ofrece Instagram a sus usuarios, Dalma Maradona respondió algunas preguntas de sus más de 1,7 millones de seguidores. Con el texto de "Me querés preguntar algo?" como consigna, los followers de la hija mayor de Diego Maradona y Claudia Villafañe contestó sobre los temas más variados, como su comida preferida, la posibilidad de participar en MasterChef Celebrity y también sus planes de viaje después de la pandemia. Pero fue una pregunta sobre un homenaje a su padre la que generó el palo de Dalma a la dirigencia boquense.

"Tenes pensado hacerle un lindo homenaje a tu papa? xfa que sea en la bombonera", le escribió un seguidor. La respuesta de Dalma Maradona fue contundente y sincera: "Ojalá pueda ser en la bombonera pero no creo...si no lo quisieron homenajear en vida, menos ahora...(obvio que no hablo de la gente!)". La hija de Diego recordó de esta manera el opaco homenaje que le hicieron al Diez cuando visitó por última vez el Alberto J. Armando.

En aquella ocasión, Maradona era el director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata y cada club que recibía al conjunto platense homenajeaba de alguna forma al crack. El conjunto xeneize hizo lo propio en un partido que le significó conseguir un nuevo campeonato pero el tributo fue bastante criticado por el poco afecto con el que se hizo. Vale recordar que Diego Maradona había jugado en contra políticamente de la lista comandada por Jorge Amor Ameal, Mario Pergolini y Juan Román Riquelme. Inclusive, en la previa al partido, el máximo dirigente de Boca había asegurado públicamente que Maradona "es un técnico que viene a tratar de ganarle a Boca, no a una fiesta de Boca".

Dalma Maradona disparó sin filtros contra la dirigencia de Boca.

Cabe recordar también que solo unos días después del fallecimiento de Maradona, Dalma fue invitada a presenciar el partido frente a Newell's desde el palco de su padre, desde donde los jugadores le realizaron un emotivo homenaje. Inclusive, recientemente Juan Román Riquelme habló del ídolo por primera vez desde su muerte: "Yo creo que, lo mismo que nos pasa a todos los argentinos, creemos que en el algún momento va a aparecer. Nunca vamos a aceptar lo que pasó. Era nuestro héroe. Hemos sido muy felices los que amamos este juego de haberlo visto jugar y de todas las alegrías que nos dio". Habrá que ver si llega alguna respuesta desde el club de La Ribera tras la nueva crítica de Dalma Maradona.