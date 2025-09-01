Tormenta de Santa Rosa: cuál fue la más "peligrosa" de la historia

Cuáles fueron las tormentas de Santa Rosa más peligrosas de la historia.

La tormenta de Santa Rosa provocó inundaciones y un saldo de cientos de evacuados en distintas provincias (la zona norte de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, San Luis y Catamarca fueron las más afectadas) que debieron seguir las ordenes municipales para lograr cobijo ante los destrozos. En este marco, el Servicio Meteorológico Nacional informó cuáles fueron las peores ediciones de Santa Rosa en Buenos Aires.

La tormenta de Santa Rosa, evento climatológico que suele acontecer a finales de agosto, es temida por los argentinos por las consecuencias que deja, desde muertes hasta inundaciones por el gran acumulado de agua en las calles. Y en Ciudad de Buenos Aires, Santa Rosa suele azotar sin piedad, tal como dejó asentado el SMN en su reporte de peores ediciones de este evento (entre las que figura el 2024) desde 1906:

1923. Ocurrió entre el 27 y el 29 de agosto - 99,1 milímetros acumulados.

1942. Tuvo lugar entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre - 97,2 milímetros acumulados.

1956. Sucedió entre el 29 y el 31 de agosto - 96,7 milímetros acumulados.

1967. Se mantuvo presente entre el 25 y 26 de agosto - 89,8 milímetros acumulados.

2024. Ocurrió entre el 30 y el 31 de agosto - 118 milímetros acumulados.

