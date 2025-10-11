Tiene 100 años, es el fisicoculturista más viejo del mundo y sigue entrenando: "Me detendré cuando deje de respirar".

Un hombre de 100 años llamado Andrew Bostinto, oriundo de Estados Unidos, aún sigue compitiendo en el fisicoculturismo a pesar de su edad y su historia se viralizó en las redes sociales. La edad no es un detenimiento para continuar cuidando de la salud y haciendo ejercicio, y es por esto que Andrew no piensa dejar de entrenar hasta sus últimos días.

Bostinto entrena desde hace 87 años, desde que tenía apenas 12. “Creemos que es el fisicoculturista más viejo del mundo y que todavía se entrena”, escribió su esposa Francine en una publicación compartida por la National Gym Association Inc. (NGA), organización que Andrew fundó y de la que hoy es CEO. Al día de hoy, entrena entre cinco y seis veces a la semana, ajustando su entrenamiento a los desafíos de su edad.

A pesar de su avanzada edad, sigue entrenando con disciplina. A lo largo de su vida, tuvo varios problemas de salud: sufrió un accidente cerebrovascular y tiene dificultades en la pierna producto de su tiempo en el ejército. Pero esto no lo detiene. En mayo de este año, cuatro meses después de cumplir 100 años, compitió en el concurso de físico de la NGA en Florida, donde obtuvo los máximos honores, un cinturón de campeonato y un trofeo.

Con todas estas dificultades, continúa adaptando los ejercicios a sus necesidades. “Encuentro maneras de compensar cuando entreno. Por ejemplo, levanto mis piernas cuando hago abdominales para mantener el core firme. Y aunque mi brazo derecho no es tan fuerte como el izquierdo, todavía hago repeticiones hasta sentirlo del lado derecho”, explicó en diálogo con Muscle & Fitness.

“Disfruto entrenar, y la gente me pregunta cuándo voy a parar. Les digo que me detendré cuando deje de respirar. Hice todo lo que quería hacer en el fisicoculturismo y en el ejército, y a veces me pregunto qué queda por hacer, ¿pero sabes qué? Todavía vivo mi vida para mí. Mientras ame lo que hago, debo seguir haciéndolo”, reflexionó el hombre.

La historia de Andrew Bostinto con el fisicoculturismo

A los 17 años, Andrew ya posaba para revistas de fitness y modelaba para sesiones fotográficas. En 1977, a los 52 años, ganó el título de “Senior Mr. America”, un reconocimiento que todavía recuerda con orgullo. Sin embargo, dice que se su mayor orgullo es haber servido como veterano de infantería en la Segunda Guerra Mundial, durante 29 años.

A lo largo de los años, cultuvó una filosofía de entrenamiento que combina disciplina, pasión y visualización mental. Su consejo para aspirantes a fisicoculturistas es: “Visualizá lo que querés, luego poné tu mente en ello tanto como tus músculos”. Hasta el día de hoy, sigue entrenando y demostrando que la edad es solamente un número.