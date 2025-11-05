Sacada de un cuento: la calle mágica de Buenos Aires que tiene un túnel verde de árboles, ideal para pasear en primavera.

Existe un túnel verde en la Ciudad de Buenos Aires que es ideal para un recorrer un fin de semana de primavera. Más allá de las calles más conocidas y populares de Buenos Aires, la ciudad está llena de rincones que pocas personas conocen.

Esta calle, que parece detenida en el tiempo, se encuentra en el barrio porteño de Belgrano R. Se trata de la avenida Melián, que se destaca por tener un túnel verde de árboles con copas frondosas.

Es uno de los paisajes más lindos y tranquilos de la ciudad, como si se tratara de un oasis en medio del caos del tránsito porteño. Una de las partes que más vale la pena recorrer es entre las calles La Pampa y Olazábal, donde las hojas de los árboles enfrentados se chocan, filtrando la luz del sol.

Además, el paseo es ideal para mirar las casas de alrededor: chalets de estilo inglés, con detalles arquitectónicos de época y jardines bien cuidados. Es ideal para recorrer en primavera, ideal si te gusta salir a caminar y conocer lugares diferentes de la ciudad.

Cómo llegar a la avenida Melián colectivo

Se puede llegar perfectamente en colectivo a esta zona. La línea 19, que une Plaza Miserere (Once) con Boulogne y pasa por barrios como Balvanera, Villa Crespo, Colegiales, Belgrano y Saavedra, pasa por estas calles. Otros colectivos que pasan por la zona son el 41, 76, 107, 114 y 133, entre otros.

Otra opción es también tomarse otra línea de colectivo, como 59 o 152, bajarse en avenida Cabildo y la Pampa, y caminar para el lado contrario a avenida Libertador hasta llegar hasta La Pampa y avenida Melián.

Qué hacer durante el paseo

Este paseo es ideal para hacer caminando, pero también podés hacerlo en bicicleta o en auto. Sin importar si vas solo, en familia, con amigos o en pareja, es un paseo ideal para desconectar y sumergirse en calles verdes y silenciosas.

Además, en el barrio también se pueden encontrar diferentes cafeterías para sentarse a tomar un café o bien tomarlo mientras caminás. Belgrano R también tiene otros rincones para visitar, como la Plaza Castelli, la estación de tren con sus calles empedradas o las galerías de arte y tiendas de diseño de la zona.