Un hombre de 67 años encontró oro en una expedición.

Las búsquedas de tesoros y los grupos de personas que se dedican a esa actividad como hobby tienen cada vez más auge y, por ese motivo, recientemente se hizo masiva la noticia de un hallazgo protagonizado por un jubilado de 67 años en 2023. El hombre en cuestión era parte de uno de esos grupos y, a pesar de que corría con algunas desventajas, logró hallar la pepita de oro más grande del Reino Unido.

Richard Brock es el nombre de la persona que logró desenterrar el trozo de oro que luego se valuó en 34 mil euros, alrededor de 30 mil libras esterlinas, en medio de una expedición en la que participaron más personas. La pepita encontrada recibió el nombre de Hiro's Nugget y pesó 64,8 gramos de oro puro.

"No lo podía creer: llegué tarde y solo me bastaron algunos minutos para toparme con la pieza de metal precioso. Se suponía que esta expedición iba a durar todo el día", comento Brock sobre el día del hallazgo, según citó la agencia británica South West News Service (SWNS). El detector del hombre dejó de funcionar en el momento de la búsqueda y por eso se vio obligado a usar uno que tenía de repuesto, que no andaba bien por su antigüedad.

A pesar de esa situación, el jubilado logró hacer su descubrimiento: escuchó un sonido que le llamó la atención, cavó un par de centímetros y así se dio la aparición del Hiro's Nugget. "Simplemente, demuestra que realmente no importa qué equipo uses. Si caminas sobre el hallazgo y estás lo suficientemente alerta a lo que podría estar acechando debajo del suelo, eso marca la diferencia", comentó al respecto Brock.

El impactante descubrimiento de oro en República Checa

En una situación inesperada, dos senderistas que exploraban los montes Krkonoše, al noreste de la República Checa, encontraron un tesoro escondido de 598 monedas de oro, joyas y diversos objetos de gran valor. El descubrimiento tuvo lugar en febrero, pero fue dado a conocer hace poco por el Museo de Bohemia Oriental. El hallazgo despertó un gran interés entre especialistas y vecinos de la zona, tanto por su enigmático origen como por su importante valor histórico y económico.