Plantas fuertes y sanas: así podés prepararlas para la Luna llena de octubre.

Este octubre 2025, habrá una Luna llena y es una excelente oportunidad para sacar lo mejor de tus plantas. Aunque muchas personas no lo sepan, según expertos en jardinería y astrología, los fenómenos astronómicos influyen directamente sobre los seres vivos, incluyendo a las plantas.

Por esta razón, es una gran oportunidad para utilizar la energía de esta Luna a favor de nuestras plantas. El 7 de octubre, el cielo del hemisferio sur volverá a tener una Luna llena. Más allá de la belleza del fenómeno astronómico, es una gran oportunidad para sacar lo mejor de tus plantas. Aunque todavía falta un mes para que suceda, es importante que las vayas preparando adecuadamente.

Esta creencia no es de ahora: desde tiempos antiguos, distintas culturas guiaron su agricultura siguiendo los ciclos lunares. Y no solamente por creencias espirituales, sino que la ciencia confirma que la gravedad del satélite afecta tanto a los océanos como a la savia de las plantas, influyendo en su crecimiento y en el mejor momento para sembrar o cosechar.

Cómo beneficia la Luna llena a las plantas

La Luna llena es ideal para sembrar hortalizas de hoja y flores, trasplantar especies en crecimiento, podar ramas y hojas para estimular nuevos brotes y aportar abono para favorecer la vitalidad del follaje. Todo esto hará que tus plantas crezcan más que nunca.

Aunque la luz de la Luna llena no tiene la intensidad suficiente para activar la fotosíntesis, sí cumple un papel clave, ya que regula el fotoperiodo, el sistema que organiza los procesos biológicos de las plantas en función de la alternancia entre día y noche.

Esa iluminación suave es capaz de estimular proteínas sensibles a la luz, mantener la savia en circulación durante la noche y favorecer la actividad interna de las plantas.

Cómo prepararse para este 7 de octubre

Mientras tanto, una buena manera de preparar el terreno para esta noche tan especial es siendo constante con el cuidado de tus plantas. Asegurate de que cada una esté recibiendo el tipo de luz solar y la cantidad de agua que necesita. Si no sabés cada cuánto o de qué manera regar tus plantas, lo mejor es que investigues al respecto en Internet, ya que cada una tiene cuidados muy específicos.