Descubrieron un tesoro pirata hundido en el mar y la historia del hallazgo roza lo increíble

Descubrieron 2 barcos hundidos con un increíble tesoro millonario.

El mar está lleno de secretos, criaturas extrañas y tesoros en aguas profundas, como el que descubrieron un grupo de investigadores en una exploración arqueológica en el Mar Meridional de China. A quién perteneció el millonario tesoro chino que se encontró en dos barcos hundidos y cómo fue el proceso hasta llegar al hallazgo.

La misión científica fue publicada por el sitio Global Times, que lo definió como un "hallazgo arqueológico sin precedentes", y fue dirigida por la Administración Nacional de Patrimonio Cultural de China. La exploración en aguas chinas llegó a profundidades de 1500 metros y los científicos emprendieron un viaje en sumergible -el Shenhai Yongshi, o Guerrero de las Profundidades- entre el 2023 y el 2024, hasta dar con dos barcos hundidos que contenían un tesoro fantástico.

Qué objetos había en los barcos del tesoro

En el primer barco se encontraron restos de objetos de cerámica, porcelana y bronce, en un total que supera los 890 artefactos. En el segundo barco, se encontró un sorprendente cargamento de piezas de ébano, porcelanas, vasijas, conchas marinas y cornamentas.

Se cree que los barcos pertenecieron a la dinastía Ming en China, quienes manejaban la actividad comercial marítima, incluyendo prácticas como el contrabando de objetos. Según se supo, los hallazgos serán estudiados y preservados en museos.