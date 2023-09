El drama de salud de una histórica figura de la cumbia: "Está medicada"

La locutora Elizabeth Vernaci reveló qué ícono de la movida tropical atraviesa un mal momento de salud. Se trata de una cantante que ha participado en exitosos programas de TV de aire.

La cumbia es uno de los géneros que han sido más vapuleados a lo largo de la historia en Argentina, pero en las últimas décadas los exponentes del mismo tuvieron más reconocimiento por parte de la industria. De esa manera, Elizabeth "La Negra" Vernaci decidió recibir en su programa a una icónica figura de ese estilo musical para que cantara en su programa en Pop 101.5, pero un inconveniente de salud de la joven no le permitirá acercarse al estudio.

La locutora que recibió el Martín Fierro de Radio de Oro en 2018 dio la noticia referida a la ausencia de esta figura en la emisión de su programa por el problema de salud que atravesaba y, fiel a su estilo picante, retó a los operadores del ciclo porque no tenían preparado el audio con el descargo de la protagonista. "¿Tenemos el audio? Ya está todo preparado, me imagino. ¿Ah, no? ¡Yo pensé que trabajábamos en una radio! Pero bueno, ¡no! Estamos en el parripollo, ¡tengo promo de dos pollos por 100!", comenzó Vernaci.

La figura en cuestión es Ángela Leiva, quien envió un audio a la producción del programa de "La Negra" y, después de reto de la conductora, los operadores pudieron ponerlo al aire: "Hola, ¿cómo estás? Una cagada, no suelo hacer estas cosas pero cuando es tema de salud lamentablemente no se puede manejar. Estoy con placas: estoy mediada pero estuve con fiebre hasta recién. Mandale un beso muy grande a 'la Negra' y que me disculpe Me hubiese encantado hacer el show en vivo ahí, seguramente lo haremos en otro momento".

