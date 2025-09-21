Lo comunicaron sus dueños: luego de 14 años, cierra una histórica tienda de decoración de Buenos Aires.

Una casa de decoración que supo marcar presencia en Buenos Aires cerrará sus puertas definitivamente tras 14 años de actividad. Referente para quienes buscaban objetos de diseño, ambientación y piezas únicas para el hogar, el local fue parte del circuito de tiendas de autor que contribuyeron a poner en valor la decoración local.

Se trata de Casa Eclética, una importante casa de decoración ubicada en La Plata. El pasado sábado 20 de septiembre, los dueños decidieron bajar la persiana definitivamente, pero hace algunos días atrás habían anunciado que esta era su decisión final. Según declararon, esta decisión responde a cambios personales y una reconfiguración de prioridades.

Durante su trayectoria, el espacio combinó estilos contemporáneos con tradicionales, muebles de diseño nacional, objetos decorativos importados y curaduría cuidadosa de materiales. Su cierre no sólo representa el fin de un comercio: marca también el momento en que muchos establecimientos de esta categoría enfrentan dificultades para sostenerse, por costos crecientes, por cambios en los hábitos de consumo y por la competencia digital.

Descuentos y promociones: dónde conseguir los productos en liquidación de Casa Eclética

Durante los días previos al cierre del local, los dueños decidieron liquidar sus productos con grandes descuentos. Sin embargo, todavía hay algunos muebles y objetos en stock que siguen en liquidación.

Aunque si bien el local físico ya está cerrado, los productos pueden conseguirse por la página web con rebajas de hasta el 50% en todos sus productos como forma de despedida. Sin embargo, no se trata de una despedida total, sino que el negocio seguirá funcionando, pero solo de forma virtual.