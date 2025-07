Sofía Reca es la madre de Mila Yankelevich, esposa de Tomás y nuera de Cris Morena.

La muerte de la nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich afecta a la televisión argentina, dada la importancia de la familia en esa industria. En ese contexto se conoció quién es la madre de la niña fallecida a sus 7 años, hija del productor Tomás Yankelevich.

Sofía Reca es una presentadora de TV y actriz argentina que se casó con el hermano de Romina Yan en 2008 y juntos tuvieron a sus dos hijos Inti, en 2010, y Mila, en 2018. Ayer la niña de 7 años perdió su vida en un accidente náutico sufrido en Miami tras la colisión del velero en el que estaba con una barcaza, en medio de una excursión de una colonia de vacaciones.

Reca nació el 31 de marzo de 1984 en la ciudad bonaerense de Luján y es hija del empresario Guillermo Reca, uno de los principales dueños de Edesur. La conductora de TV tuvo su debut en la pantalla en 2001, de la mano del programa Disney Magical Moments, en Disney Channel. Al mismo tiempo, la cuñada de Romina Yan y nuera de Cris Morena trabajó como actriz en tiras de la talla de Los Roldán, Sos Mi Vida y 100 Años de Magia.

Cris Morena confió en Sofía Reca en 2009 para ponerla como coprotagonista de la serie Jake&Blake junto a Benjamín Rojas. En Super Torpe interpretó a Michi y en Cuando Me Sonríes, a Lucía; ambos proyectos de Telefe en 2011.

Las reacciones de los famosos ante la muerte de Mila Yankelevich

Angie Balbiani expresó: "Es una noticia de que no querés dar. Me late el corazón muy fuerte, es la primera vez que me pasa". Asimismo, Sebastián "Pampito" Perelló pronunció: "Estamos todos helados, es un espanto".

"Estoy destruido. No lo puedo creer. Mi amor inmenso a toda la familia que forma parte de mi vida. No lo entiendo lpm", fueron las palabras pronunciadas por Marcelo Tinelli en su cuenta de Twitter. Por su parte, Ángel de Brito soltó: "Otra tragedia para esta familia. Es una tragedia para las dos familias de las niñas fallecidas, obviamente cuando hay un famoso se le da más notoriedad".