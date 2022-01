Javier Calamaro y la delirante teoría sobre el Covid-19: "Peor que el nazismo"

Javier Calamaro brindó una entrevista en la que increíblemente negó la existencia del coronavirus y puso en duda el origen de la enfermedad. Así fue el testimonio del músico y hermano de Andrés Calamaro.

Pese a que miles y miles de científicos y especialistas en salud advierten sobre los peligros del coronavirus en todo el mundo, todavía hay quienes se atreven a poner en duda a la enfermedad que tantos problemas le causó a millones de personas. En esta oportunidad, Javier Calamaro tomó la palabra en una entrevista y brindó un insólito testimonio colmado de teorías conspirativas en el que, incluso, lo comparó con el nazismo.

En una charla que mantuvo con el programa Radio Play con Vos desde la provincia de Córdoba, el músico de 57 años fue consultado acerca del Covid-19 y realizó un delirante comentario -sin ningún tipo de fundamentos ni estudio previo- acerca del origen del Covid-19: "Es una enfermedad, un virus, creado en un laboratorio. No salió de Wuhan, no salió de un mercado de China. Lo fueron inoculando de manera ilícita y aberrante en todo el mundo".

Como si fuera poco, y a pesar de que el coronavirus provocó más de 5.660.000 muertes en el mundo y secuelas en millones de personas que transitaron la enfermedad, el hermano de Andrés Calamaro sostuvo: "No causa los estragos que dicen que causa, es todo una excusa para tener dominada a toda la sociedad mundial, desde poderes que son oscuros y siniestros". Y luego cuestionó la inoculación: "El verdadero genocidio lo están cometiendo con esa vacuna de grafeno y metales pesados que nos obligan a todos a meternos".

Javier Calamaro negó el origen del coronavirus y realizó un insólito comentario en TV.

Si bien cuestionó la vacunación, Calamaro admitió que se aplicó la dosis, aunque realizó un descargo: "Yo estoy vacunado, me arriesgué a que me maten como lo mató a siete amigos míos". "Siete amigos míos murieron o quedaron deformes por culpa de la vacuna esa que nos están obligando a meter no en la Argentina sino en todo el mundo. Es nefasto y lo tenemos que aguantar o sino nos matan o nos prohíben vivir", continuó, sin dar mayores especificaciones acerca de lo que le ocurrió a su entorno.

La insólita comparación que Javier Calamaro hizo entre la vacunación contra el coronavirus y el nazismo

Creer o reventar, Javier Calamaro se atrevió a comparar el nazismo de Adolf Hitler con la vacunación contra el coronavirus: "Lo bancamos como los judíos bancaron a Hitler en el Tercer Reich". En tanto, aseguró que "este es el Cuarto Reich" y luego se atrevió a afirmar que "esta es la Tercera Guerra Mundial contra toda la humanidad, demostrando que somos todos corderos, somos todos esclavos de un sistema nefasto y perverso, mucho peor que la época del nazismo".