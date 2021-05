Alerta Intrusos por la salud de Diego Brancatelli: "Estamos preocupados"

Preocupación en Intrusos y América TV por la salud de Diego Brancatelli

La preocupación recorre los pasillos de América TV tras la internación del periodista de Intratables Diego Brancatelli este lunes. Intrusos en el espectáculo, el ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en la tarde de la misma emisora, estuvo presente el Sanatorio La Trinidad en Palermo para buscar información sobre su estado de salud tras sumarse una neumonía bilateral a su cuadro de coronavirus en horas en las que aumenta la preocupación por el periodista de 44 años.

«Así es este virus maldito. Estamos preocupados por la salud de nuestro compañero Diego Brancatelli. Estamos acá, no nos dan información, es muy restringida, el parte médico se lo dan a su familia. Por lo que pudimos saber lo está transitando bien, pese a que tiene una pulmonía bilateral. Es un hombre joven, tiene 44 años, no es fumador, es sano y, sin embargo, está internado", afirmó el cronista Rafa Juli desde el móvil en el centro de salud.

Desde el piso de América, Adrián Pallares tomó la palabra y brindó más detalles al respecto puesto que compartió la preocupación de Cecilia Insinga, su esposa quien también dio positivo en la prueba diagnóstica de coronavirus. "Cecilia que también es colega, es cronista de la señal TN, la esposa de Diego", manifestó en torno a los contagios que se acrecentaron en TN y Radio Mitre en los últomos días con Marina Calabró, Diego Leuco y ahora Marcelo Bonelli. "Ella se hizo el hisopado y le había dado negativo. Capaz que su contagio tiene que ver con otro lado, con lo que pasó en TN, en Radio Mitre", agregó la periodista Paula Varela.

"Esta complicación familiar, con dos chicos chiquitos, que son contacto estrecho… Se complica, la verdad, de una manera tremenda. Dios quiera que esté todo bien. Ahí está internado Diego Brancatelli", insistió Adrián Pallares, manifestando su preocupación en torno a la salud de su colega de Intratables y de conmoción en el medio de la segunda ola de contagios del virus que acecha al mundo entero hace más de un año.

El sentido mensaje de Diego Brancatelli internado por coronavirus

Pese a no presentar síntomas en un principio, la situación de salud de Diego Brancatelli se agravó tras contagiarse de coronavirus debido a una neumonía bilateral. Este lunes, el periodista fue internado de urgencia en el Sanatorio La Trinidad del barrio porteño de Palermo. La noticia fue informada por el conductor Rodrigo Lusich en Intrusos, programa que comparte canal con Intratables, donde trabaja Bracatelli.

El panelista había dado positivo de COVID-19 a fines de abril y este martes, desde su cuenta de Instagram compartió un sentido mensaje para llevar tranquilidad a sus seguidores y no evitarse una movilizante reflexión al respecto. "Qué importante es la Salud, sin dudas. Cuántos no la valoran. Cuantos regalan sus vidas. Por nada.

Pero que importante también es tener una FAMILIA, AMIGOS, COMPAÑEROS que no han dejado un solo segundo de acompañarme. Quiero agradecerles a todos. Y cada uno de los que me hicieron llegar un mensaje. Por acá, por WhatsApp, por un 3ro", expresó.

Sobre su estado de salud, dio algunas precisiones y expresó: "Estoy internado. Con neumonía bilateral. Llevandola lo mejor posible. Sin aflojar. No pensé, deseé ni hubiese elegido pasar por este momento horrible" y agradeció a cada uno de los profesionales que lo están viendo de cerca junto con una foto de su esposa Cecilia Insinga y sus dos hijos.