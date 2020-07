Primer casamiento en Argentina durante la cuarentena: cómo fue la particular ceremonia

Una pareja decidió que la crisis sanitaria no iba a ser un impedimento para su relación y finalmente concretaron lo que se convirtió en el primer casamiento durante la cuarentena en Argentina. Ocurrió en Rosario, Santa Fe, con barbijos y sin la presencia de los familiares.

Los protagonistas de la historia son Brian y Ariana. Se casaron por registro civil y la ceremonia se transmitió por la aplicación Zoom "para que todos los familiares y hermanos puedan verlo, no habrá fiesta y ahora tenemos pensado juntarnos nosotros solos", dijo el hombre.

Para concretar el casamiento tuvieron que usar barbijo y mantener la distancia social. Sin embargo, se quitaron los tapabocas para sellar el beso ceremonial después de dar el sí y colocarse los anillos.

La pareja se conoció en 2014 cuando se hicieron amigos. Él fue quien tomó la iniciativa pero ella se negó, según contaron a la prensa tras contraer matrimonio. "A él desde el primer momento le comencé a llamar la atención, aunque a mí él no me gustaba. Llegamos a ser mejores amigos, y cuando me dijo lo que sentía mi respuesta fue súper negativa, hasta que en el 2016 le correspondí", dijo Ariana.

Fuente: Télam.