Desde el círculo íntimo de Carlos Jiménez reconocen que el panorama no es el mejor. Hace pocos días, 'La Mona' desvinculó a todos sus empleados de la empresa musical que lleva adelante desde hace muchísimos años. Sin embargo, sus músicos y amigos también muestran preocupación por la salud del cantante cordobés. "Si no lo hace más, se muere de pena", manifiestan, resaltando lo importante que sería para su salud el volver a cantar.

“Yo empecé con Carlos hace 53 años, así que estoy preocupado, desde luego que sí, y me gustaría terminar de otra forma la trayectoria en conjunto. Me gustaría que se pueda volver rápido de todo esto, pero tengo la sensación de que va para largo. Y viste cómo es en el rubro nuestro... De todos modos, hay que escuchar qué propone la empresa, vamos a ver”, aseguró Daniel Franco, acordeonista que acompaña a Jiménez hace 53 años y con quien forjó un vínculo de amistad realmente estrecho.

Por otra parte, el músico (y amigo de 'La Mona') aseguró: “Hay que aguantar esta pandemia, esta porquería. Ya llevamos casi dos meses sin actividad. El último baile lo hicimos el domingo 8 de marzo y ya el viernes 12 no pudimos tocar. Me imaginó cómo debe estar el loco (por La Mona). No sé si se le acelerarán los términos de su carrera, pero creo que Jiménez tiene un poquito más de cuerda”

“Es muy especial su energía. Toda la vida ha hecho esto, y si no lo hace más, se muere de pena”, sentenció Daniel Franco, quien conoce de sobra a Carlos Jiménez, en diálogo con La Voz del Interior. ¿Se dará su retiro de los escenarios más allá de cuánto pueda durar el aislamiento en los eventos masivos?