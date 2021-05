Marcelo Tinelli se defendió de las críticas a Showmatch por el COVID: "Nunca hubo 200 personas"

El "Cabezón" quedó en el ojo de la tormenta.

Luego de que lo destrozaran en las redes sociales por no haber cumplido los protocolos necesarios contra la pandemia de coronavirus, Marcelo Tinelli salió a defenderse públicamente por la gran cantidad de gente que se pudo ver en el piso en el primer programa de este 2021 de La Academia de Showmatch, por El Trece: "Nunca hubo 200 personas en el estudio", aseguró durante su entrevista con Telenoche, por el mismo canal.

"Nosotros nos regimos por las autoridades sanitarias y es lo que nos dicen los médicos. No sabemos nada, lo que sabemos es lo que nos dice la autoridad sanitaria y respetamos a rajatabla todos los protocolos", comenzó con su argumento el periodista de 61 años. Y aclaró que "todo lo que se vio ayer en el programa fueron muchas escenas y bailes pre grabados. Nunca hubo acá 200 personas o 250, como se decía ayer".

Tinelli continuó con sus razones: "Lo máximo que hubo fueron 33 personas en una escena acá en el piso, eso tampoco es así. Hay 200 hisopados, yo tengo 4 hisopados... Sábado, domingo, lunes, martes. Todos están hisopados acá también. Tenemos todas las puertas abiertas de un estudio de 1200 metros".

"Hay tres médicos acá en el piso, hay cuatro afuera. hay un laboratorio acá para hisopar donde nos dan los resultados, se cubre todo", reveló el empresario que la semana pasada pidió una licencia como Presidente de San Lorenzo. Sin embargo, descartó que los cuestionamientos le hayan molestado: "No me dolió porque no estuve leyendo las redes". "Estuve trabajando todo el día. Si alguno se ha sentido molesto, seguramente lo entiendo", aseveró.

"Pero nosotros trabajamos en la televisión. Hace un año y medio que no trabajamos porque no teníamos los protocolos establecidos, ahora los tenemos establecidos y los cumplimos. No me puede molestar algo", indicó el "Cabezón".

También expresó que "acá no se juntaron nunca 200 personas, en ningún momento", y aprovechó para devolverles las críticas a aquellos que lo fustigaron: "Lo que puede decir cada uno corre por cuenta de cada uno. Estamos contentos de llevar alegría a la gente, de darles laburo a 300 personas que trabajan acá. Si alguno se sintió mal, lo lamento, pero nosotros cumplimos con todo lo que nos han dicho".

El mensaje de Tinelli para Alberto Fernández

El presentador completó con su pedido de paciencia para el máximo mandatario nacional: "Hay una incertidumbre que es general, no sólo en Argentina sino en todo el mundo. Manejar una situación en pandemia, con 35 mil casos (diarios), debe ser una situación muy difícil. No debe ser una situación fácil para ningún Presidente de ningún país".