Jorge Rial cruzó a Susana Giménez por su polémico viaje a Uruguay

El conductor Jorge Rial apuntó contra su colega Susana Giménez, quien viajó a Uruguay en medio de la cuarentena obligatoria contra el coronavirus.

La diva viajó en un avión privado al país vecino y al conocerse la noticia recibió una ola de críticas en los medios y las redes sociales. Uno de los que cruzó a la conductora fue Rial, quien fue durísimo desde Twitter.

“El polémico viaje de @Su_Gimenez a Punta del Este en medio de la crisis sanitaria, ¿Fue legal? ¿Es ciudadana uruguaya y por eso se facilitó todo? ¿Por qué, en un caso parecido, a @cuervotinelli lo lapidaron? ¿Internas en el gobierno por el permiso? Hoy, la posta, en @Intrusos”, disparó.

Antes, Rial había tenido un cuestionado a la señala de noticias por cómo trató el tema y mantuvo un entredicho con el conductor Nicolás Wiñazki. “En @todonoticias tratan con suavidad a @Su_Gimenez. La que no tuvieron con @cuervotinelli y su viaje a Esquel. Marcelo, me parece que tus compañeros de laburo no te quieren mucho”, criticó.

Sobre el periodista, el presentador de Intrusos chicaneó: "Pobre @wwnicolas. No puede ver a la sobrina y lo mandan a entrevistar a @Su_Gimenez qué se fue, en medio de la cuarentena, a Punta del Este. Hablame de injusticia".

Eso motivo la respuesta de Wiñazki, quien también utilizó las redes para contraatacar. "Querido Jorge, nadie me manda a hacer nada. Susana Giménez salió de modo legal de la Argentina. Chequealo. Periodismo. No te pongas celoso por una nota...", devolvió.

Y Rial sentenció: "Nadie dice que no es legal. Leíste eso? Tal vez la emoción te nubló la vista. Igual, con Tinelli fuiste al hueso y era legal como lo de Susana. Y ahí voy a chequear con el que puso al aire esto. Por ahí Su te habló desde Chile y no desde Punta".