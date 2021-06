Ignacio Copani y su canción viral en pleno COVID-19: "Traigan la Pfizer"

Con su nuevo tema, el artista kirchnerista liquidó a la oposición por su obsesión sin razón con la vacuna de Estados Unidos en plena pandemia de COVID-19.

Más allá de las reiteradas explicaciones que brindó públicamente el gobierno nacional al respecto, la oposición sigue con su obsesión por las vacunas de Estados Unidos contra el coronavirus e Ignacio Copani le respondió con una nueva canción que se volvió viral en las redes sociales. "Traigan la Pfizer" se llama el tema, a pura ironía.

El artista kirchnerista de 61 años estrenó su obra hace ya algunos días, aunque recién trascendió públicamente en las últimas horas. “Traigan la Pfizer, quiero la Pfizer. Dame la Pfizer, poneme la Pfizer. Entonces yo le pregunto, ¿quién hizo el himno nacional? Don Vicente López y Pfizer. ¿En Madrid quien ganó la final? El glorioso River Pfizer”, cantó de manera polémica, fiel a su estilo.

La letra completa de la canción de Ignacio Copani: "Traigan la Pfizer"

Los gorilas me piden que escriba todos los días la misma canción,

Con la música que yo decida y con la letra de su obsesión.

Traigan la Pfizer, quiero la Pfizer.

Dame la Pfizer, poneme la Pfizer.

Entonces yo le pregunto. ¿Quién hizo el himno nacional?

Don Vicente López y Pfizer.

¿En Madrid quien ganó la final?

El glorioso River Pfizer.

Si les parece, les traigo una lista

Con las conquistas de nuestra gestión.

Cientos de abrazos miles de risas millones de viejos con jubilación.

Madres, abuelas, hijos, hermanos que

Con memoria, justicia y verdad hicieron de los derechos humanos

Todo un ejemplo a nivel mundial.

¿Y qué me cuenta de estar aguantando al monetario fondo ladrón?

Abrir ministerios que habían cerrado

Y haber vacunado a media población.

¿Qué me dice? Traiga la Pfizer, quiero la Pfizer.

Poneme la Pfizer, llename de Pfizer.

Cálmese un poco y permita que insista en mantener una conversación.

Lejos del odio con luz a la vista que le ilumine su gran corazón.

Si le parece, charlamos de artistas, de grandes ídolo de la canción.

Yo admiro a Sandro como vocalista y a Silvio desde la composición.

¿Qué instrumento a usted lo conquista?

¿Violas, chelos o bandoneón?

¿Cuál es la banda, quién el solista o el tema de su predilección?

Traigan la Pfizer, quiero la Pfizer, poneme la Pfizer.

Dígame algo más cultural.

Qué buena actriz es Michelle Pfizer.

Qué buena cantante es Tina Pfizer.

Dígame una pareja excepcional.

John Lennon y Paul McPfizer.

Traigan la Pfizer, quiero la Pfizer.

Dame la Pfizer, poneme la Pfizer.

Acá tienen lo que me pedían,

No lo pude hacer mucho mejor.

Viva el coro de los gorilas

Y de los loros del televisor.

Traigan la Pfizer, quiero la Pfizer.

Dame la Pfizer, poneme la Pfizer.

El Ministerio de Salud desmintió que Argentina haya rechazado las vacunas de Pfizer

El comunicado oficial textual del 2 de junio de 2021

"Ante versiones periodísticas que indican que Argentina rechazó el envío de vacunas de Pfizer al país a través del Mecanismo COVAX, el Ministerio de Salud de la Nación informa que es falso y que, por el contrario, se avanzó en el proceso de compra a través de dicho procedimiento.

Cabe destacar que Argentina se incorporó al mecanismo COVAX mediante la compra opcional, un modelo que no garantiza poder elegir proveedores, sino que lo que permite el uso de la “opción” es excluirse de una negociación con un determinado proveedor, manteniendo la capacidad de recibir la parte completa de las dosis comprometidas.

La Organización Mundial de la Salud anunció una primera ronda de asignación de vacunas de Astrazeneca y, a principios de febrero, anunció una distribución excepcional de 1,2 millones de dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech, cuya entrega se había previsto durante el primer trimestre de 2021. La preasignación de dosis para Argentina era de 182.520 dosis.

Argentina tiene conocimiento solo de una compra de Pfizer en el marco del Mecanismo COVAX compuesta por las dos ventanas de compra (como establece el procedimiento), en las que nuestro país participó.

Es importante subrayar que Argentina nunca envió el Anexo 3, único procedimiento para excluirse del proceso de compra dentro de COVAX. De manera que nuestro país no solo no se excluyó en ninguna de las dos ventanas de compra, sino que fue COVAX el que excluyó a la Argentina, ya que pese a varias negociaciones, el Mecanismo no consiguió condiciones de compra legalmente viables para nuestro país .

Argentina siempre manifestó interés por la compra de la vacuna Pfizer y así quedó demostrado en diversas notificaciones enviadas por el Ministerio de Salud al Mecanismo en la entrada de nuestro país en la primera ventana.

Los motivos por los cuales no se alcanzó un acuerdo con Pfizer en el marco del Mecanismo son los mismos que explican la imposibilidad de alcanzar un acuerdo bilateral directo en relación a las exigencias del proveedor vinculadas con el supuesto de negligencia como excepción a la indemnidad".