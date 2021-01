Después de mostrarse reacio a los alcances del virus COVID-19, el coreógrafo y productor teatral, Flavio Mendoza, dio positivo. El artista fue internado ayer en el sanatorio Los Arcos tras presentar síntomas compatibles y un delicado estado de salud.

Flavio había empezado con síntomas como dificultad respiratoria, tos y mareos a su vuelta de Carlos Paz donde dirige Tres Empanadas. A su vuelta a Buenos Aires para ocupar su lugar en Un estreno o un velorio en el Teatro Broadway, se realizó el test de PCR y, si bien dio negativo, los especialistas decidieron mantenerlo aislado y en observación de manera preventiva ante el cuadro sintomático con el que venía.

Hoy, a partir de una nueva prueba, obtuvieron el resultado positivo para confirmar así una situación que clínicamente se mostraba evidente a la que se suma a una neumonía leve.

Ante la sucesión de contagios entre sus compañeros de equipo, Flavio Mendoza minimizó la manera en que transitaron el virus ya que el aislamiento afectó considerablelmente al empresariado teatral. De hecho, antes de que Carmen Barbieri fuera derivada a terapia intensiva por la delicadeza de su cuadro, Mendoza la trató de "hipocondríaca".

“Cualquier cosa que te pase, tenés covid. Mañana te va a dar una intoxicación por comer pescado en mal estado, y vas a tener covid. ¡Todo el mundo se murió de covid, nadie se murió de otra cosa! Basta de esa pelotudez”, señaló anteriormente Mendoza, intentando relativizar una pandemia que está impactando en el mundo entero hace un año y sin suponer que tarde o temprano podría contraerlo.

El mensaje a Dionisio

Esta misma tarde el bailarín compartió en su cuenta de Instagram una carta a su hijo Dionisio: “Hijo mío te pido perdón por no poder estar cuidándote, sos tan chiquito y no sabés por qué papá no está ahí con vos. Solo quiero que sepas que te amo tanto y sos lo único que me importa, papá se va a poner fuerte para volver a estar a tu lado", compartió para su millón y medio de seguidores.

Llamando a la reflexión, Mendoza cerró la carta con un sentido mensaje: "Ojalá empecemos a cambiar como seres humanos y dejar de regocijarse con la desgracia ajena porque nadie está libre, lamentablemente, de esto, es un virus de mierda que no solamente te enferma si no te aleja de las personas que amas y en este caso de un angelito que nada de culpa tiene. Tengo el corazón roto por no poder estar a tu lado te amo hijo se feliz que es lo único que importa".