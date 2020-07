La cuarentena no sólo modificó la rutina de los seres humanos. Los motores tampoco trabajan con la misma intensidad que antes y no sólo ocurre en fábricas y demás sectores que aún no fueron habilitados: también sucede con los automóviles. Y en cuanto a ellos, el problema está en su energía necesaria para arrancar que proviene del combustible que tienen en su tanque.

La pregunta es obligada: ¿todavía sirve la nafta o gasoil que cargamos antes de que comience la cuarentena? Muchos rodados aún siguen en el frente de nuestras casas o guardados en un garaje. Sin embargo, dentro de ellos aún se conserva ese combustible que no fue utilizado... ¿Y podremos hacerlo en el futuro? La respuesta varía según el tipo que lleve tu vehículo. De todas maneras, te llevamos tranquilidad: en ambos casos, la respuesta es sí.

¿Cuánto dura el combustible del auto sin usar?

1- Nafta

Según afirman los especialistas, la nafta comienza un proceso lento de degradación recién a un mes de haber ingresado al tanque del auto. El origen del mismo es gracias a dos factores: uno químico y otro biológico.

En primer lugar, la oxidación es quien toma el plano de la escena ya que los hidrocarburos se descomponen al contactarse con el oxígeno. Por su parte, el factor biológico se debe a que los combustibles son compuestos orgánicos. Es por esta sencilla razón que pueden ser víctimas de una ataque biológico que lo lleve a pudrirse.

La realidad indica que entre los tres y seis meses posteriores a la carga es cuando la degradación comienza a ser grave. A su vez, el combustible también depende del estado del auto y de su antiguedad. Por ejemplo, en los autos modernos hay menos contacto con la atmósfera.

2- Gasoil

Los autos gasoleros son totalmente diferentes a los nafteros. La estructura molecular de este combustible es distinta a la de la nafta. Éste está compuesto por un 90% de diésel fósil y un 10% de biodiésel.

El último mencionado proviene de una materia orgánica de origen vegetal. Es por este motivo que es más "amigable" con el oxígeno que el diésel fósil. Ante esta situación, es inevitable que tenga un proceso de degradación más rápido.

Para que el diésel o gasoil comience a tener problemas deberán pasar más de tres meses como mínimo. El otro peligro que circula en torno a este panorama es que los autos gasoleros también pueden llegar a tapar el filtro con una especie de mucosidad ante la inactividad del combustible.