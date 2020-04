Eduardo Feinmann se enojó con la Corte Suprema y lanzó al aire una orden para Cristina Kirchner

Eduardo Feinmann arremetió contra el oficialismo por proponer las sesiones de manera remota y le envió un mensaje a la vicepresidenta Cristina Kirchner, luego de que la Corte Suprema de Justicia no se opusiera a esta nueva modalidad.

"Que los senadores vayan a laburar, es muy fácil desde la casita con una computadora. Vayan a laburar. Si los médicos puede enfermar y hasta morir atendiendo, ¿por qué un diputado no? Si un enfermero puede ir a atender a la primera línea, enfermar y morir por el coronavirus, ¿qué tienen coronita? Vayan a laburar viejo, el parlamento es esencial ", disparó Feinmann por radio Rivadavia.

"A un cajero de supermercado lo mandás a laburar porque es esencial y a un senador no puede ir a trabajar porque se puede enfermar. ¿Y qué? ¿El policía no, el enfermero no? Dejate de joder", se ofuscó, y apuntó la expresidenta: "Señora vicepresidente (sic), vaya al Senado a laburar, a laburar viejo, a usted se le paga para laburar, y no desde la casita con la computadora en forma remota".

También comparó: "Qué Argentina rara viejo. Es todo al revés. Si salís a cinco cuadras de tu casa vas preso, si te agarran con una tabla de surf vas preso, si vas dos veces al supermercado el mismo día vas preso; ahora, si estás preso por violar o matar te mandan a tu casa . ¿Es raro todo, no? Te mandan con una tobillera a tu casa".