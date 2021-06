Coronavirus en Argentina: Gino Renni fue internado debido a complicaciones

El actor cumplió 78 y pasa un muy mal momento por la enfermedad de la pandemia, a pesar de que ya recibió las dos dosis de las vacunas.

El coronavirus ya ha afectado a muchos famosos en toda la Argentina y en las últimas horas se sumó otro, desde el ambiente artístico: Gino Renni. El actor, cantante y humorista fue internado este lunes, justo en el día de su cumpleaños número 78, y padece además una neumonía bilateral como consecuencia de haber dado positivo de la enfermedad de la pandemia a pesar de que ya cuenta con las dos dosis de las vacunas chinas Sinopharm.

El artista, cuyo nombre de pila en realidad es Luigi Melieni Mollo, se encuentra por estas horas en una sala común del Instituto del Diagnóstico. "Estoy preocupado. No sé dónde pude haberme contagiado porque yo me cuido siempre", dijo quien comenzó con los síntomas la semana pasada. "Tenía catarro y el sábado comencé a levantar temperatura (37.6), el domingo a la mañana llegué a 38 y por la tarde, a casi 39", le reveló él mismo al portal Teleshow. “Mi médico me dijo que me hisopara y que me hiciera una tomografía y bueno, acá estamos...”, amplió Gino Renni.

“Tengo una neumonía bilateral aparentemente leve y estoy siendo tratado con oxigeno y un anticoagulante”, detalló el protagonista, que además está respondiendo satisfactoriamente al tratamiento. “Cuando llegué tenía entre 92 y 93 de oxigeno en sangre. Ahora alcancé los 98, y la temperatura está en 36.6", puntualizó.

Y completó, casi resignado: “Estoy preocupado y decaído, festejando un cumpleaños distinto. En las próximas horas mi médico me dirá como seguimos”.

La trayectoria de Gino Renni en la TV argentina

Nacido el 7 de junio de 1943 en Calabria, Italia, debutó en la pantalla chica en este país en Operación Ja-Já en 1967 para más tarde destacarse, entre otros ciclos, en: Brigada Cola (1992), Perla Negra (1994), Cebollitas (1997-1998), Muñeca Brava (1998-1999), Poné a Francella (2002), Doctor Amor (2003), Sos mi vida (2006), El hombre de tu vida (2011) y Loco por vos (2016).