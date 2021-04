En medio de la violenta campaña contra la vacunación en el país, contra el Gobierno y, sobre todo, de desinformación por parte de Juntos por el Cambio ocurrió un verdadero acto payasesco. El diputado Álvaro de Lamadrid quiso atacar al oficialismo y quedó completamente en ridículo en redes sociales.

Con un tuit violento, Álvaro de Lamadrid agarró una nota del diario La Nación y atacó al Gobierno al escribir en sus redes sociales: "Increíble lo que hizo el gobierno con el plan de vacunación. En un contexto en el cuál compraron pocas vacunas fruto de una decisión política que privilegió la ideología y los negocios por sobre la salud, sustrajeron vacunas violando su propia legislación". Indignado y completamente violento, el dirigente de Juntos por el Cambio fustigó al plan de vacunación, pero su violenta ira no le dejó ver la realidad.

Como si estuviera hablando de "Vacunas", el diputado de Juntos por el Cambio compartió una nota en la que el diario La Nación tituló: "Encontraron en un campo del Senador José Alperovich 200 vacunos robados". La noticia en sí hacía referencia a una investigación de la justicia de Santiago del Estero por la desaparición de 200 vacas. Sin embargo, el ánimo de generar mentiras y desinformación sobre el plan de vacunación llevaron a Álvaro de Lamadrid a pasar vergüenza con un violento tuit.

El diputado Álvaro de Lamadrid, quien reveló en este mensaje la falta de lectura, fue junto a Fernando Iglesias y Waldo Wolff uno de los diputados que pidió que se procese a tres periodistas de El Destape tras una investigación.

Otra fake news de Álvaro de Lamadrid

No fue la primera mentira que difundió en redes sociales. El año pasado agarró una imagen en la que sostiene: "El modelo venezolano es el modelo que necesita nuestro país, el neoliberalismo no tiene futuro". En ese momento, esa declaración que circula en las distintas redes con el logo del diario Página 12, no es cierta y fue compartida en más de 15 mil ocasiones desde el pasado 7 de septiembre. Pero, más allá de esto, no hay registro que el máximo mandatario se haya expresado sobre esto. Página 12 tampoco hizo una publicación al respecto.