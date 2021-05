"Hubo momentos bastante densos", contó Abel Pintos cómo transita el coronavirus

Abel Pintos le contó a sus seguidores que se siente cada vez mejor y que pronto recibirá el alta por coronavirus.

Una de las particularidades del coronavirus es que dependiendo de cada persona ataque con mayor o menor intensidad. Algunas personas pueden atravesarlo con más tranquilidad mientras que otras personas la pasan realmente mal. Abel Pintos compartió a través de sus redes sociales cómo viene transitando su aislamiento tras haber dado positivo de COVID-19 el fin de semana pasado: "Hubo momentos bastante densos, pero por suerte parece haber pasado y me siento cada día un poco mejor".

"Gracias a Dios la voy llevando bien", tranquilizó Abel Pintos a sus seguidores en la noche del viernes, a solo una semana de haber compartido en sus redes sociales que tras percibir algunos síntomas se hisopó y había resultado positivo de coronavirus. El mismo sábado, el cantante reveló que a pesar de haberse contagiado de COVID "dentro de todo" se sentía bien, por lo que le tocaba aislarse, reposar y aguardar.

"Hubo momentos bastante densos, pero por suerte parece haber pasado y me siento cada día un poco mejor", continuó Pintos en su cuenta oficial de Twitter, para luego remarcar que también lo acompaña una doctora. Según reveló el cantante, la profesional lo llama dos veces por día para hacerle un seguimiento y darle consejos para atravesar la enfermedad de la mejor manera. El mensaje posterior del músico no hizo más que ilusionar a sus seguidores: "Si Dios quiere y sigo así, en unos días ya me dan el alta y de a poco puedo reincorporarme a mis actividades".

Vale recordar que Abel Pintos estaba próximo a lanzar El amor en mi vida, un nuevo álbum del que ya había adelantado la canción homónima en febrero pasado. Más tarde, el cantante también prometió más novedades del disco durante la semana. Durante el verano, el artista se embarcó en la gira "Quiero cantar", con la que visitó Mar del Plata, Córdoba, Rosario, Santa Fe, Salta, Tucumán y la Ciudad de Buenos Aires. En una publicación posterior, el cantante le contó que recordó y visitó "mentalmente" los shows íntimos y acústicos en los que repasó sus 25 años de carrera.

"Fue una hermosa gira", cerró el cantante antes de invitar a sus seguidores a ingresar a su página web para revivir los conciertos con imágenes del tour. El cantante se enteró de que tenía coronavirus solo un día después de que se confirmara que "Piedra libre" se encontraba nominada a los Premios Gardel 2021 en la categoría de "Mejor canción".