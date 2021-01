En medio de la polémica y de los problemas que afrontan todos los países del mundo respecto a las campañas de vacunación y el aprovisionamiento de vacunas, el actor Marcelo Mazzarello realizó una serie de declaraciones en contra de la inmunización. "Es peor el remedio que la enfermedad", afirmó el actor de 55 años.

Durante una entrevista con en Mitre Live se manifestó en contra de las "vacunas aceleradas", como las definió. Frente a la pregunta directa del entrevistador, Mazzarello confirmó que él no se vacunaría contra el coronavirus porque no lo considera necesario al no tener afecciones previas y llevar una vida sana y deportiva. "Empiecen por otros", afirmó el actor.

Además el actor se mostró a favor del uso de ivermectina ya que conoce a gente a la que le sirvió. En ese mismo sentido se preguntó por qué ni la ANMAT ni los laboratorios realizan "estudios serios" al respecto, a las que el actor considera "opciones más baratas y simples que ir a buscar una vacuna a Rusia". Por otra parte coincidió con las declaraciones que brindó hace unos días su colega Damián de Santo: "Estoy de acuerdo con de Santo, están usando de cobayos a la gente".

En ese sentido agregó que eso mismo se hacía en África, pero que esta vez los africanos "saltaron y dijeron basta" y que por eso se está probando estas inmunizaciones en todo el mundo. También afirmó que a aquellos que se atreven a cuestionar u opina diferente respecto a las vacunas se lo considera "antivacunas" y "antipatria", y que eso es una actitud fascista.

"Las decisiones que se tomaron para enfrentar esto para mí no fueron las correctas" agregó Mazzarello continuando con sus críticas contra el manejo de la "cuarentena eterna" que dispuso el Gobierno Nacional. En junio pasado y tras la muerte de su padre, el actor había declarado que la pandemia se había vuelto una "excusa" para abandonar a los pacientes que no tuvieran COVID. "Son los muertos de la dictadura sanitaria" había definido de forma polémica.

Tras las nuevas medidas dispuestas por el Gobierno a comienzos del 2021 para frenar la creciente ola de contagios, Mazzarello acusó a sus colegas de la Asociación Argentina de Actores a través de su Twitter de alcahuetes y de no enfrentar "el atropello del toque de queda inconstitucional".

Mazzarello interpretará el papel de Carlos Salvador Bilardo en la serie sobre Diego Armando Maradona que Amazon Prime Video estrenará en el 2021. La misma cuenta la historia del fallecido astro desde sus inicios hasta su madurez, contando inclusive sus años más polémicos y escandalosos, con el consumo de drogas y otras situaciones que vivió el futbolista.