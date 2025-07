Un artículo reveló lo que dicen los expertos en salud mental sobre los pensamientos positivos.

El bienestar mental y espiritual es fundamental para que la vida sea amena en el día a día e incluso para el buen funcionamiento orgánico. De ese modo, un reciente estudio reveló qué pensamientos estratégicos son fundamentales para estar cerca de la plenitud.

Se trata de una manera de pensar llamada lemonading o hacer limonada, en español: se refiere a la popular frase "si tenés limones, hacé limonada". Es decir, el estudio hecho por Xiangyou Shen y Zoe Crawley alude a buscar lo positivo y lo reconfortante dentro de las posibilidades que están al alcance y no poner el foco en lo que no se tiene.

"Las personas más lúdicas tienden a ver los obstáculos como oportunidades de crecimiento y diversión, y son capaces de ser muy imaginativas al idear soluciones creativas para situaciones difíciles", sostiene la psicóloga Mirjam Quinn, en el artículo publicado en Real Simple. Y siguió: "Posiblemente debido a este estilo de pensamiento, donde los obstáculos son oportunidades, y a este estilo de afrontamiento orientado a la acción, las personas lúdicas tienden a usar la 'limonada' cuando la vida se pone difícil".

El psiquiatra Rostislav Ignatov define a lemonading como "una que trabaja para transformar creativamente los obstáculos en oportunidades que ofrecen vías de crecimiento y colaboración". Al mismo, Quinn diferencia esta técnica de la positividad tóxica: "Mientras que la positividad tóxica finge que una dificultad no existe, no es para tanto o no importa tanto, la 'limonada' requiere reconocer la dificultad, dar espacio a las emociones difíciles como la tristeza o el miedo que la acompañan, y luego decir: 'Bien, ¿qué recursos tengo disponibles para navegar esto y cuáles son algunas soluciones creativas que podrían no ser obvias para superarlo?".

Cinco tips para tener pensamientos positivos