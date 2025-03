¿Por qué el desodorante deja manchas y cómo removerlas?

Cómo eliminar las manchas de desodorante

Muchas veces la ropa se mancha de manera inexplicable, pero en otras oportunidades depende de los productos que las personas utilizan. Una de las causas es por el uso de determinados desodorantes. Algo que puede verse con mayor frecuencia en el verano para evitar que la transpiración quede marcada.

Los compuestos que están presentes en cada elaboración de los productos destinados a combatir la transpiración de manera diaria o en aquellas jornadas de intensa calor pueden generar algunas consecuencias no deseadas. Es que la combinación del producto con el sudor da lugar a reacciones que se solidifican dejando depósitos blancos en la tela.

"Es la tercera vez consecutiva que me compro este antitranspirante y después de haber sobrevivido a todo el verano con NULA transpiración, debo decir que es lo mejor que me pasó en la vida", expresó AveAveces, como figura su usuario de X (Ex Twitter). En la imagen, se puede apreciar que se trata de un producto en barra y que es transportable de gran manera en cualquier bolso.

Si bien, la mujer no lo señala, hay productos que disponen de determinados componentes químicos que es necesario dejarlos secar después de su aplicación para que no haya rastro de manchas blancas en la ropa. Aunque no son difíciles de sacar, ya que existen una serie de compuestos y de técnicas caseras que permiten remover estas imperfecciones.

Vinagre: mezclarlo con detergente y agua caliente y dejar la prenda sumergida con esta elaboración.

Aspirina: triturar tres y mezclar con agua. Dejar a la prenda en remojo con la preparación durante varias horas y luego lavar.

Limón: mezclar agua con limón y dejar la ropa en remojo durante dos horas.

Bicarbonato: junto al agua y el vinagre preparar una mezcla para colocar sobre la parte manchada y dejar actuar hasta que seque.

Agua oxigenada: mezclar con agua, pasar sobre la tele y dejar por 40 minutos. Luego lavar con jabón neutro.

Cómo lavar las camisetas de fútbol

Las prendas que se utilizan para hacer deportes, pero más que nada las camisetas de fútbol, demandan una tratamiento especial antes de colocarlas al lavarropas. Es que cualquier paso en falso podría generar que se arruine y pierda su calidad. Por lo general, este tipo de ropa tiene una serie detalles que los fabricantes recomiendan respetar porque no siempre son hechas con los mismos productos.

Una de las recomendaciones que más se repite es que las prendas deben lavarse en la mayoría de los casos con agua fría y un proceso de secado natural. Esto último es clave para que no se desprendan algunas publicidades o parches que los clubes le colocan a las camisetas. Además, se recomienda que el estilo de lavado en el lavarropas debe ser delicado porque el movimiento del tambor puede ser letal.