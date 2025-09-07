El invierno se despide: confirman que esta semana arrancan la temperaturas "primaverales".

Terminó una semana marcada por la humedad y las lluvias en buena parte del centro del país. Pero ahora, el panorama cambia: se avecina una etapa más templada con sol y días agradables. El protagonista de este cambio es el viento del norte, que desplaza el aire frío y trae un entorno más cálido y seco, adelantando la primavera.

Este anticipo de la estación que iniciará el próximo 21 de septiembre se hará notar con fuerza durante el fin de semana y la mayor parte de la semana entrante. Sin ir más lejos, este domingo fue el claro ejemplo: una jornada primaveral típica con cielos despejados y temperaturas que superan los valores promedio para esta época.

Sin embargo, hay que seguir atentos: hacia la mitad de la semana, podría volver cierta inestabilidad. La humedad acumulada y el aire más cargado podrían generar mayor nubosidad y posibles lluvias aisladas, especialmente en zonas que siguen afectadas por las inundaciones, como el sudeste de Córdoba, el norte de Buenos Aires y el sur de Santa Fe.

Cómo estará el clima en Buenos Aires durante la semana

En la Ciudad de Buenos Aires se espera una semana con marcado ambiente primaveral. El domingo arrancará con máximas de 20 °C y cielo mayormente despejado. El lunes y martes las temperaturas seguirán en aumento, alcanzando los 22 °C y hasta 26 °C respectivamente, con mucho sol.

El miércoles habrá algo más de viento y un leve descenso térmico hacia los 24 °C, pero desde el jueves volverá la estabilidad con jornadas soleadas. El viernes y sábado se consolidará el calor, con máximas cercanas a 26 °C y mínimas que rondarán los 10 °C, configurando un escenario ideal para actividades al aire libre.